بعد بيع تذكار مونديال عام 2018.. بنجامين ميندي يسخر من منتقديه ويكشف سر الصفقة

أثار اللاعب الدولي الفرنسي السابق بنجامين ميندي جدلا بعد إقدامه على بيع النسخة الرسمية المقلدة من كأس العالم التي حصل عليها عقب تتويجه مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018، في خطوة أثارت انتقادات عدد من الجماهير الفرنسية.

وطرح الظهير الأيسر السابق لمنتخب فرنسا القطعة التذكارية في مزاد علني، وباعها بنحو 62 ألفا و200 دولار.

واعتبر بعض المشجعين أن قيمة الكأس الرمزية والتاريخية تتجاوز بكثير قيمتها المالية، باعتبارها تذكارا من تتويج فرنسا بكأس العالم.

ميندي يسخر من منتقديه

ورد ميندي على الانتقادات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا بسخرية: "هل هي كأسكم أم كأسي؟ بالمناسبة، إنها ملكي وكأسي وأنا حر فيما أفعله بها".

وأضاف مازحا: "وفوق ذلك، كانت تأخذ مساحة كبيرة جدا من الخزانة".

ولم يستبعد ميندي بيع المزيد من الجوائز والتذكارات الموجودة في مجموعته الخاصة خلال الفترة المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول قراره التخلص من مقتنيات مرتبطة بأحد أهم إنجازات كرة القدم الفرنسية.

وقرر المدافع الفرنسي (32 عاما) الذي خاض 10 مباريات دولية التخلي عن كأس مونديال روسيا عام 2018، وذلك ضمن مزاد أقامته دار غولدين الأمريكية المتخصصة في التذكارات الرياضية.

وبلغت قيمة الكأس المصحوبة بشهادة أصالة موقعة من ميندي 62 ألفا و200 دولار، وظهر في الكأس شق صغير في القاعدة، وبعض آثار الاستخدام الطفيفة، ونقش يخلد فوز فرنسا باللقب.

وجمع المزاد -الذي أُغلق في 25 يوليو/تموز عقب تتويج إسبانيا بلقب مونديال عام 2026- مجموعة من البطاقات والمقتنيات الخاصة بكرة القدم، وضم قطعا ارتبطت بلاعبين بارزين مثل لامين يامال وبيليه وليونيل ميسي.

وأصبح ميندي أغلى مدافع في العالم عندما انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو (نحو 68 مليون دولار) عام 2017، قبل أن تتوقف مسيرته بسبب ملاحقات قضائية تمت تبرئته منها تماما في يوليو/تموز 2023 بعد عامين من الغياب.

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وحاول اللاعب بعد ذلك إعادة إحياء مسيرته عبر ناديي لوريان ثم زيوريخ دون نجاح، ثم انضم إلى بوغون شتشين البولندي في سبتمبر/أيلول 2025، حيث مدد عقده أخيرا عاما إضافيا مع النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري.