"غلبني النوم".. بالمر يكشف موقفا طريفا أثناء متابعة إنجلترا بالمونديال

كشف كول بالمر، نجم تشيلسي الإنجليزي، عن موقف طريف عاشه خلال متابعته مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بعد استبعاده من القائمة النهائية، حيث اعترف بأنه غط في النوم خلال استراحة الشوط الأول من المواجهة الملحمية التي انتصرت فيها إنجلترا على المكسيك 3-2 في دور الـ16.

وقال بالمر، البالغ من العمر 24 عاما، خلال جولة تشيلسي التحضيرية للموسم الجديد في أستراليا، في تصريحات أثارت ضحك الحاضرين في المؤتمر الصحفي: "نعم، شاهدت المباراة، لكنني نمت في الشوط الأول".

وأُقيمت مواجهة إنجلترا والمكسيك في ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي الساعة الثانية فجرا بتوقيت لندن، وانتهت بفوز الإنجليز 3-2 رغم خوضهم جزءا من اللقاء بـ10 لاعبين.

وكان غياب بالمر عن قائمة توخيل، إلى جانب هاري ماغواير وفيل فودين وترينت ألكسندر-أرنولد، قد أثار جدلا واسعا في مايو/أيار الماضي، قبل أن يوضح المدرب الألماني أنه فضل الانسجام الجماعي على جمع أكبر عدد ممكن من النجوم.

وتعامل بالمر، البالغ 24 عاما، بهدوء مع قرار استبعاده، قائلا حينها: "لم يكن هذا الموسم الأفضل بالنسبة لي، لكن هذه هي كرة القدم. لن أتحسر على قرار لا يمكنني تغييره، وأتمنى أن يذهب اللاعبون إلى النهاية".

وتوقفت مغامرة المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي أمام الأرجنتين، بعد خسارته 1-2 في مباراة مثيرة، قبل أن يختتم مشواره بالحصول على المركز الثالث عقب فوزه على فرنسا في مباراة مجنونة انتهت 6-4.

وتقدم المنتخب الإنجليزي 4-0 مع نهاية الشوط الأول، لكن الفرنسيين عادوا بقوة في النصف الثاني وكادوا يدركون التعادل، قبل أن يحسم بوكايو ساكا وجود بيلينغهام المواجهة لصالح «الأسود الثلاثة» في الدقائق الأخيرة.