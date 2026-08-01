رحيل قاهر القمم.. وفاة نيرمال بورجا و9 متسلقين في انهيار جليدي مروع

توفي المتسلق الشهير نيرمال بورجا، الذي سجل رقما قياسيا لأسرع صعود لأعلى 14 قمة في العالم، في انهيار ثلجي على ثاني عشر أعلى قمة في العالم في باكستان، حسبما ذكرت شركته يوم السبت.

وقالت شركة تنظيم الرحلات الاستكشافية التابعة له "إيليت إكسبيد" في منشور على إنستغرام: "اليوم، وببالغ الحزن والأسى، نؤكد أن نيرمال ‘نيمسداي’ بورجا فقد حياته بشكل مأساوي في أعقاب الانهيار الثلجي على قمة برود بيك".

أكمل بورجا، الذي خدم في القوات الخاصة البريطانية كجندي جوركا، عمليات التسلق القياسية في 6 أشهر في عام 2019. وأصبح معروفا على نطاق واسع دوليا بعد إصدار الفيلم الوثائقي على نتفليكس الذي يوثق رحلته "14 قمة: لا شيء مستحيل" بعد عامين.

انهيار ثلجي

كان نادي جبال الألب الباكستاني أعلن أمس الجمعة، استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن 10 متسلقين فُقدوا إثر انهيار ثلجي ضرب جبل برود بيك شمالي باكستان، فيما عثرت فرق الإنقاذ على 4 جثث في موقع الحادث، دون أن تتمكن من انتشالها بسبب صعوبة التضاريس.

وأوضح النادي أن الاتصال انقطع بجميع أفراد الفريق منذ وقوع الانهيار الثلجي ظهر الخميس، معربًا عن أمله في العثور على بقية المفقودين أحياء، رغم الظروف المناخية القاسية التي تعيق عمليات البحث.

وأكد النادي أن قائمة المفقودين تضم المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا (43 عاما)، والذي اشتهر بتحقيق أسرع إنجاز في تسلق أعلى 14 جبلا في العالم، إلى جانب 9 متسلقين آخرين من نيبال وباكستان وسلطنة عمان والولايات المتحدة والصين.

وبحسب المعلومات الأولية، جرف الانهيار الثلجي أفراد الفريق أثناء وجودهم على ارتفاع يقارب 6600 متر، قبل وصولهم إلى قمة جبل برود بيك، الذي يبلغ ارتفاعه 8051 مترا ويُعد الثاني عشر بين أعلى جبال العالم، ومن أكثر مسارات التسلق صعوبة.

طائرات إنقاذ ومساندة دولية

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وأكد ساجد حسين – نائب مدير إدارة السياحة في إقليم غيلغيت بالتستان – أن عمليات البحث تركزت في منطقة وعرة ونائية، مشيرًا إلى مشاركة طائرتي إنقاذ تابعتين لسلاح الجو الباكستاني لدعم الفرق الميدانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تتابع تطورات الحادث عن كثب، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة إذا طلبت السلطات الباكستانية ذلك، بينما أكدت وزارة الخارجية في نيبال أن 6 من المفقودين يحملون الجنسية النيبالية، مشيرة إلى تلقيها تطمينات من إسلام آباد بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ.

ويُعد جبل برود بيك أحد أصعب جبال العالم، إذ يقع ضمن سلسلة جبال قراقرم في منطقة غيلغيت بالتستان، بينما يؤكد خبراء التسلق أن عدد الأشخاص الذين نجحوا في تسلق أعلى 14 جبلا في العالم لا يتجاوز 35 متسلقا، مما يعكس حجم التحديات والمخاطر التي تواجه فرق التسلق في هذه المنطقة.