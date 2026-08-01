بإدارة وكيل جديد.. مصطفى شوبير يطرق أبواب الاحتراف الأوروبي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وقّع عقدا مع وكالة "سي إيه إيه بيس" (CAA Base) لتولي تمثيله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على "إكس" أن مصطفى شوبير قد يرحل عن الأهلي بعد تلقيه عروضا من أندية أخرى عقب مشاركته في كأس العالم.

ويأتي ارتباط شوبير بالوكالة في وقت تتزايد فيه الأنظار الأوروبية حول الحارس المصري، خصوصا بعد المستويات التي قدمها مع منتخب بلاده خلال كأس العالم، والتي أسهمت في جذب اهتمام عدد من الأندية.

ويرتبط شوبير، البالغ 26 عاما، بعقد مع الأهلي يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، لكن مستقبله مع النادي قد يشهد تطورات في ظل العروض والاهتمام القادم من أوروبا.

اهتمام متزايد بشوبير

وكان نادي سلافيا براغ التشيكي، المشارك في دوري أبطال أوروبا، قد أبدى اهتماما بالتعاقد مع الحارس، حيث تواصل مع إدارة الأهلي للاستفسار عن إمكانية ضمه، بحسب مصادر إعلامية مصرية.

وبحسب التقارير، قدم النادي التشيكي عرضا ماليا للاعب، إلى جانب راتب وُصِف بالمغري، إلا أن المقابل المالي المقترح للأهلي لم يرقَ إلى مستوى مطالب النادي، الذي تمسك حتى الآن باستمرار حارسه.

ويأتي دخول سلافيا براغ على خط المفاوضات في ظل سعي شوبير إلى تثبيت مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية، بينما تبدو إدارة الأهلي حريصة على الاحتفاظ بخدماته، على الأقل في الوقت الراهن.

وقد يمنح تعاقد الحارس مع "سي إيه إيه بيس"، وهي وكالة تمثل عددا من اللاعبين في الأسواق الأوروبية والعالمية، دفعة جديدة لمساعيه الاحترافية، في وقت يترقب فيه مستقبل الحارس مع الأهلي وسط اهتمام متزايد من أندية خارج مصر.

وتضم قائمة لاعبي الوكالة الإنجليزي كول بالمر والإكوادوري مويسيس كايسيدو، ثنائي تشيلسي، إلى جانب الإنجليزي إيبيريتشي إيزي نجم أرسنال. كما تمثل الوكالة عددا من المدربين، أبرزهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني جولين لوبيتيغي.