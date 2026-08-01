عملاق إيطالي يسعى للتعاقد مع الجزائري إبراهيم مازة

دخل الدولي الجزائري إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن، دائرة اهتمام ميلان الذي يواصل البحث عن لاعب جديد لشغل مركز صانع الألعاب.

ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" (Calciomercato)، تواصلت إدارة ميلان خلال الساعات الماضية مع أحد ممثلي شركة "ستيلر" (Stellar)، الوكيل المرتبط بمازة، بهدف معرفة إمكانية فتح مفاوضات مع باير ليفركوزن بشأن اللاعب.

ويعرف ميلان مازة منذ فترة، بعدما كان اللاعب ضمن اهتماماته عندما كان يدافع عن ألوان هيرتا برلين، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى باير ليفركوزن مقابل نحو 12 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار) إضافة إلى حوافز.

وقدم مازة موسما أول لافتا مع ليفركوزن، حيث شارك في 44 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف، مما عزز جاذبيته لدى إدارة ميلان.

ويحظى اللاعب، الذي سيكمل عامه الـ21 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بإعجاب المدرب روبن أموريم، الذي يرى فيه لاعبا شابا يمتلك هامشا كبيرا للتطور، إلى جانب قدرته على قراءة اللعب والتحرك بذكاء بين الخطوط والتوغل داخل منطقة الجزاء.

لكن الصفقة لن تكون سهلة من الناحية المالية، إذ يدرك ميلان أن ليفركوزن يقدر قيمة اللاعب بأكثر من 40 مليون يورو (نحو 43.4 مليون دولار)، كما يعتبره المدرب الجديد كارلوس مارتينيز نويل عنصرا مهما في مشروعه للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تتواصل الاتصالات خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى إمكانية انتقال مازة إلى ميلان.