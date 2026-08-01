المغرب يشيد بتراجع الفيفا عن بيع حقوق بطولاته ويجدد ثقته بإنفانتينو

رحب الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سحب اقتراحه، بشأن بيع حقوق بطولاته لشركة استثمارية خاصة.

وفي بيان له، أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز من خلال برامج تطوير الفيفا، لا سيما في أفريقيا، بما يخدم مصالح جميع الاتحادات الأعضاء.

ولن يرى مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز"، الذي دافع عنه رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، النور في نهاية المطاف.

وشدد الاتحاد المغربي لكرة القدم على أهمية الحفاظ على وحدة كرة القدم العالمية. وذكر لقجع أن قرار إنفانتينو كان "حكيما" لأنه يعطي الأولوية للوحدة والتماسك بين الاتحادات بدلا من إصلاح يثير الانقسام.

وانتهز رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم هذه الفرصة ليؤكد مجددا دعمه لرئيس الفيفا وجميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم العالمية.