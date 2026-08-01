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المغرب يشيد بتراجع الفيفا عن بيع حقوق بطولاته ويجدد ثقته بإنفانتينو

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - July 4, 2026 FIFA President Gianni Infantino, CAF President Patrice Motsepe and Moroccan Football Federation president Fouzi Lekjaa inside the stadium before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker
رئيس الاتحاد المغربي لقجع (يسار) برفقة إنفانتينو رئيس الفيفا (رويترز)
Published On 1/8/2026
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آخر تحديث: 23:35 (توقيت مكة)

رحب الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سحب اقتراحه، بشأن بيع حقوق بطولاته لشركة استثمارية خاصة.

وفي بيان له، أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز من خلال برامج تطوير الفيفا، لا سيما في أفريقيا، بما يخدم مصالح جميع الاتحادات الأعضاء.

ولن يرى مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز"، الذي دافع عنه رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، النور في نهاية المطاف.

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وشدد الاتحاد المغربي لكرة القدم على أهمية الحفاظ على وحدة كرة القدم العالمية. وذكر لقجع أن قرار إنفانتينو كان "حكيما" لأنه يعطي الأولوية للوحدة والتماسك بين الاتحادات بدلا من إصلاح يثير الانقسام.

وانتهز رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم هذه الفرصة ليؤكد مجددا دعمه لرئيس الفيفا وجميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم العالمية.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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