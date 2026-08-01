بالفيديو.. إصابة مروعة تنهي موسم الدولي المغربي زكريا لبيض

تأكد غياب اللاعب المغربي زكريا لبيض عن نادي كورينثيانز البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، فضلا عن أضرار في الغضروف الهلالي، بحسب ما أعلن النادي البرازيلي.

ويحتاج لاعب الوسط البالغ 33 عاما إلى تدخل جراحي خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ بعدها فترة طويلة من العلاج والتأهيل، مما يرجّح غيابه عن بقية مباريات موسم 2026 الذي يستمر حتى ديسمبر/كانون الأول.

وجاءت الإصابة خلال مواجهة أتلتيكو باراناينسي في الجولة الـ21 من الدوري البرازيلي، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف على ملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو. والتوت ركبة لبيض أثناء محاولة مراوغة أحد لاعبي الفريق المنافس، ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة.

وانضم اللاعب المولود في هولندا إلى كورينثيانز في فبراير/شباط الماضي قادما من الدوري الصيني مع نادي داليان ينغبو، بعد أن لعبت توصية من زميله السابق في هولندا ممفيس ديباي دورا في انتقاله.

وسبق لبيض، الذي يمثّل المنتخب المغربي حيث شارك معه في عدة مناسبات دولية ومنها أولمبياد لندن 2012، خوض تجارب مع أندية أوروبية عدة، أبرزها أياكس أمستردام.

وعقب المباراة، ربط مدرب كورينثيانز فرناندو دينيز الإصابة بحالة أرضية الملعب، وقال إن سوء العشب ربما كان عاملا رئيسيا وراء إصابة اللاعب.

وقال دينيز في المؤتمر الصحفي: "من المرجح جدا أن تكون إصابة زكريا الخطيرة ناجمة عن سوء حالة أرضية الملعب".

ويحتل كورينثيانز مركزا في منتصف جدول الدوري البرازيلي، بينما تنتظره مواجهة أمام روزاريو سنترال الأرجنتيني في أغسطس/آب المقبل ضمن دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس.