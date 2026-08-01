"هذا ما أطلبه من رقم 9".. حمزة عبد الكريم يلفت أنظار فليك في برشلونة

تخلّى المهاجم المصري حمزة عبد الكريم عن إجازته عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، وقرر الالتحاق منذ اليوم الأول بالتحضيرات للموسم الجديد مع برشلونة، واضعاً هدفاً واضحاً أمامه، إقناع المدرب الألماني هانسي فليك بأنه يستحق مكاناً في الفريق الأول.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، بدأ حمزة، البالغ 18 عاماً، الاستعدادات بقوة، إذ شارك أساسياً في أول مباراتين وديتين لبرشلونة أمام يوروبا وبرمنغهام سيتي.

وكان مهاجم الأهلي السابق نجم مواجهة برمنغهام التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم برشلونة المباراة بركلات الترجيح 3-2، بعدما سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ولم تقتصر بصمته على التسجيل، إذ لفت الأنظار بتحركاته وتمركزه الجيد داخل منطقة الجزاء، إلى جانب جرأته رغم صغر سنه.

وقال حمزة عقب المباراة: "كان الأمر رائعاً، وأنا سعيد جداً، وأتمنى أن أواصل أنا والفريق العمل والتطور في كل مباراة. كان منافساً قوياً وبدنياً، ونحن لا نزال فريقاً شاباً نتعرف أكثر إلى بعضنا داخل الملعب، وهذا يمنح المجموعة مزيداً من الثقة. أتمنى أن أسجل الكثير من الأهداف".

إشادة من فليك

ولم تمر عروض المهاجم المصري دون انتباه المدرب الألماني، الذي أشاد بقدراته وشخصيته، وقال: "أعتقد أنه متواضع جداً، ويتمتع بشخصية جيدة ولديه إمكانات كبيرة. إنه مهاجم يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء، ودائماً ما يكون منتبهاً لمجريات اللعب، وهذا بالضبط ما أطلبه من المهاجم رقم 9".

ويستغل حمزة كل دقيقة يحصل عليها مع الفريق الأول، خصوصاً أن برشلونة لا يزال يبحث عن تدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع وجود الأرجنتيني جوليان ألفاريز ضمن أبرز الأهداف.

وفي المقابل، يدرك المهاجم المصري أن سياسة فليك تمنح المواهب الشابة فرصة حقيقية لإثبات نفسها، سواء من فريق برشلونة الرديف أو فرق الفئات السنية.

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ويعيش حمزة عاماً استثنائياً في مسيرته؛ فبعد أن لعب مع فريق الشباب في برشلونة، شارك في كأس العالم مع مصر، ثم فعّل النادي بند شراء عقده، وحصل على فرصة المشاركة في تحضيرات الفريق الأول. والآن يحاول أن يحسم الخطوة الأهم: إقناع فليك بأنه جاهز للبقاء مع الفريق الأول لبرشلونة.

من مجهول إلى أحد أبرز المواهب

كان حمزة اسماً مجهولاً إلى حد كبير لجماهير برشلونة عندما انضم إلى النادي في يناير/كانون الثاني الماضي قادماً من الأهلي المصري على سبيل الإعارة، لكنه كان يحظى في مصر بسمعة كبيرة باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة، حتى إن البعض وصفه بأنه أحد المرشحين لخلافة النجم محمد صلاح.

وتأخر ظهوره مع برشلونة حتى مارس/آذار بسبب مشكلات إدارية، لكنه احتاج إلى أقل من ثلاثة أشهر مع فريق الشباب لإقناع الجهازين الفني والإداري بمستواه، ليقرر النادي تفعيل بند الشراء في عقده مقابل 1.5 مليون يورو.

وبعد ذلك، استُدعي حمزة إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم، وخاض أربعاً من أصل خمس مباريات لمنتخب بلاده في البطولة، قبل أن يغيب عن مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 التي انتهت بخروج مصر في 7 يوليو/تموز.

ورغم حصوله على فترة راحة قصيرة، عاد حمزة سريعاً إلى تدريبات برشلونة، إذ وضع إقناع فليك أولوية له خلال الفترة التحضيرية.