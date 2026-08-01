إنفانتينو يرفع الراية البيضاء ويطوي صفحة خصخصة كأس العالم

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إلغاء مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" FIFA Forward Enterprise، الذي كان يتضمن فتح حصة من الحقوق التجارية للاتحاد الدولي أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة واسعة من الاعتراضات والانقسامات داخل منظومة كرة القدم العالمية.

وقال إنفانتينو في بيان نشره فيفا على "إكس": "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح واضحا أن المشروع تسبب في انقسامات من طبيعة تجعل المضي فيه، بغض النظر عن مستوى الدعم، أمرا لا يخدم الهدف الذي حُدِّد منذ البداية".

وأوضح أن المشروع كان يستهدف توفير قاعدة جديدة لمواصلة تعزيز الاتحادات الأعضاء وتطوير كرة القدم حول العالم، خصوصا في الدول الأكثر احتياجا إلى الدعم، مشددا على أن تنفيذ الخطة كان مشروطا منذ البداية بالحصول على دعم غالبية الاتحادات الأعضاء في فيفا، إلى جانب إخضاعها لمشاورات مع الاتحادات الوطنية ومجلس فيفا والاتحادات القارية ومختلف الأطراف المعنية.

وأضاف أن الاستماع إلى مختلف المواقف أظهر أن المشروع أدى إلى انقسامات باتت تتعارض مع الغاية الأساسية التي أُطْلِقَ من أجلها، مؤكدا: "لطالما كان هدفنا، وسيظل دائما، توحيد كرة القدم وتطويرها".

وبناءً على ذلك، أعلن إنفانتينو بشكل واضح: "لن يمضي هذا المقترح قدما".

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، قال رئيس فيفا إنه يعتزم خلال الأيام والأسابيع المقبلة جمع الأطراف المعنية مجددا، والعمل بروح المصلحة المشتركة لكرة القدم، بهدف مواصلة تطوير اللعبة حول العالم، لا سيما في الدول التي تحتاج إلى دعم فيفا بشكل أكبر.

ضغوط وراء تراجع إنفانتينو

قوبل الاقتراح، الذي أُعْلِنَ عنه يوم الثلاثاء الماضي، بمقاومة فورية بقيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الذي اتهم فيفا "بطرح روح" هذه الرياضة للبيع.

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وفي يوم الخميس الماضي، صوتت الدول الأعضاء في اليويفا البالغ عددها 55 اتحادا بالإجماع على مقاطعة كافة بطولات فيفا، بعد أقل من أسبوعين من تتويج المنتخب الإسباني للرجال بلقب بطل العالم.

واستقال كارلوس كورديرو، أحد كبار مستشاري رئيس فيفا جياني إنفانتينو، أمس الجمعة احتجاجا على الخطة، وقال كيفن لامور الرئيس التنفيذي لفيفا إن الموظفين "تعرضوا للخداع" من قِبل إنفانتينو، واصفا الاقتراح بأنه "مشروع شخص واحد".

واقترح فيفا إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار، باسم "فيفا فورورد إنتربرايز" (إف إف إي) لتولي إدارة كأس العالم والبطولات الأخرى التابعة له، لكنّ المنظمة غير الهادفة للربح أصرت على أن "لا أحد يبيع كرة القدم"، وأن الصفقة قد أُسِيءَ تفسيرها في الصحافة.

وقال فيفا إن صندوق "ثرايف إيترنال"، الذي تديره شركة "ثرايف كابيتال" التي أسسها جوشوا كوشنر، كان من المتوقع أن يقود مجموعة المستثمرين المقترحة. وجوشوا هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال إنفانتينو في رسالة موجهة إلى كافة الاتحادات الأعضاء إنها ستتلقى 40 مليون دولار لكل منها إذا وافقت على اقتراح فيفا بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.