بينهم 5 من المغرب.. 19 لاعبا مهددون بالغياب عن نصف نهائي كأس العالم

مع وصول قطار مونديال 2026 إلى محطة ربع النهائي، يبرز صراع من نوع آخر خلف الكواليس؛ صراع الانضباط وتجنب فخ الإيقاف.

ويواجه 19 لاعبا خطر الغياب الحتمي عن الدور نصف النهائي (إذا تأهلت منتخباتهم)، إن تلقوا بطاقة صفراء ثانية في مواجهات دور الثمانية.

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وتفرض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف أي لاعب لمباراة واحدة تلقائيا إذا حصل على إنذارين في مباراتين مختلفتين، قبل أن يتم إسقاط وجدولة البطاقات الصفراء تماما بعد نهاية الدور ربع النهائي لحماية النجوم من الغياب عن النهائي.

بعد مراجعة وتدقيق قائمة اللاعبين الذين تلقوا إنذارات في الأدوار الإقصائية الأولى، يتوزع اللاعبون الـ 19 المعرضون لخطر الإيقاف على النحو التالي:

1- منتخب المغرب (5 لاعبين)

يواجه "أسود الأطلس" العبء الأكبر في ربع النهائي بوجود خماسي مهدد بالغياب عن نصف النهائي، يتقدمهم ركائز المنظومة الأساسية: أشرف حكيمي، وعز الدين أوناحي، وبلال الخنوس، بالإضافة إلى الثنائي الدفاعي عيسى ديوب ورضوان حلحال. وتفرض هذه الوضعية حذرا تكتيكيا مضاعفا على كتيبة المغرب لعدم خسارة هذه الأوراق المفصلية.

2- منتخب إنجلترا (4 لاعبين)

يقع خط وسط الأسود الثلاثة بالكامل تحت وطأة التهديد؛ حيث يواجه الثنائي المحرك جود بيلينغهام وديكلان رايس خطر الإيقاف، إلى جانب المدافع مارك غوهي واللاعب الشاب نيكو أورايلي. غياب أي من هؤلاء في نصف النهائي قد يربك حسابات التوازن الفني للفريق.

3- منتخب فرنسا (3 لاعبين)

تتركز التهديدات في صفوف الديوك الفرنسية في الأوراق الهجومية والسرعات؛ حيث يحمل كل من مايكل أوليس، وبرادلي باركولا، ومانو كونيه إنذارا في رصيدهم، مما يجعلهم على بُعد بطاقة واحدة من الغياب عن المربع الذهبي.

4- منتخب سويسرا (3 لاعبين)

يخوض المنتخب السويسري ربع النهائي بوضعية بدنية معقدة، إذ يقع ثنائي الارتكاز القوي غرانيت تشاكا ودينيس زكريا، إلى جانب المدافع ميرو موهايم، في قائمة الحذر، وهي منظومة العمق الدفاعي التي يعتمد عليها الفريق بشكل مطلق.

5- باقي المنتخبات (لاعب واحد من كل فريق)

تقتصر المخاطر في بقية المنتخبات على أوراق فردية محددة؛ حيث يهدد شبح الإيقاف المدافع الأرجنتيني غونزالو مونتيل، والملحق الهجومي للنرويج أنطونيو نوسا، والجناح الإسباني فيران توريس، والمدافع البلجيكي براندون ميشيل.

التفسير القانوني للائحة: متى وكيف تسقط البطاقات؟

وفقاً للمادة الانضباطية الرسمية المعمول بها في بطولات كأس العالم:

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تراكم البطاقات: اللاعب الذي يحمل بطاقة صفراء من جولات الأدوار الإقصائية السابقة (دور الـ 32 ودور الـ 16) ويحصل على بطاقة أخرى في مباراة ربع النهائي، يُحرم تلقائيا من خوض مباراة نصف النهائي.

تصفية الحسابات (إلغاء البطاقات): بمجرد إطلاق صافرة نهاية مباريات دور ربع النهائي، تُلغى جميع البطاقات الصفراء الفردية السابقة تلقائيا ولا تُرحل إلى نصف النهائي.

الهدف التكتيكي والقانوني: يضمن الفيفا من خلال هذا الإجراء حماية اللاعبين والبطولة تسويقيا وفنيا؛ إذ لا يمكن لأي لاعب أن يغيب عن المباراة النهائية بسبب تراكم الإنذارات، ويكون السبيل الوحيد للغياب عن النهائي هو تلقي بطاقة حمراء مباشرة أو طرد غير مباشر في مباراة نصف النهائي نفسها.

وتضع هذه المعطيات جميع المدربين أمام اختبار صعب لإدارة الاندفاع البدني للاعبيهم دون خسارة جودتهم الفنية.