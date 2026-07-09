ديشان يوجه رسائل بشأن التحكيم الأرجنتيني لمباراة فرنسا والمغرب

سعى مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، الأربعاء، إلى نزع فتيل أي جدل بشأن تعيين حكم أرجنتيني لإدارة مباراة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا ثقته في طاقم التحكيم، ومشددا على أن الحكم "ليس خصما" لمنتخبه.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إسناد إدارة المباراة، المقررة الخميس في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية، إلى الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، بمساعدة مواطنَيه على الخطوط.

وجاء هذا التعيين بعد يوم واحد من إدارة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه مباراة الأرجنتين ومصر في ربع النهائي، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-2، في ظل استمرار التوتر الرياضي بين فرنسا والأرجنتين منذ نهائي كأس العالم عام 2022 الذي خسره "الديوك" أمام ليونيل ميسي ورفاقه.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي: "أتعامل مع الأمر على أساس أن تعيين الحكام ليس بيدي، ولا يمكنني تغييره. أثق بالحكام، وآمل أن يقدم السيد تيو ومساعداه الأداء نفسه الذي قدمه السيد ليتيكسييه وطاقمه".

وأضاف: "ستبقى هناك دائما قرارات قد تثير الجدل بحسب الفريق الذي تنتمي إليه، لكن منافسنا هو المغرب، وليس الحكم. لن أعتبره خصما، فهو موجود لتطبيق قوانين اللعبة بأفضل صورة ممكنة".

وتأتي تصريحات ديشان أيضا بعد الانتقادات الحادة التي رافقت أداء الحكم الأوزبكستاني إيلغيز تانتاشيف خلال مباراة فرنسا وباراغواي في دور الـ16، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

وعن مواجهة المغرب الذي سبق لفرنسا الفوز عليه 2-0 في نصف نهائي مونديال عام 2022، أشاد ديشان بإمكانات "أسود الأطلس"، قائلا: "المغرب يختلف عن باراغواي، فهو من المنتخبات القوية ويضم لاعبين على مستوى عال، ولم يصل إلى هذا الدور بمحض الصدفة".

وأضاف: "ستكون مواجهة بين فريقين يحبان الاستحواذ على الكرة واللعب الهجومي وتسجيل الأهداف. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، لأن المنتخب المغربي يتمتع بجودة كبيرة، وسنحتاج إلى أعلى درجات الفاعلية، سواء هجوميا أو دفاعيا".