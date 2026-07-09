من مخاطر البحر إلى الملاعب.. كرة القدم تفتح باب الاندماج للمهاجرين في المغرب

اعتمدت أكاديمية الجمعية المغربية لإدماج الشباب الأفريقي "أميجا" خطة تعمل على تأطير المهاجرين غير النظاميين الشباب، لتصبح كرة القدم في المغرب وسيلة لمساعدتهم على الاندماج، من خلال برامج رياضية تهدف إلى صقل مواهبهم ومنحهم فرصة لتحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم، بدلاً من خوض رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا.

وتضم الأكاديمية لاعبين من السنغال وغينيا وساحل العاج والكونغو وبنين، حيث تجمعهم كرة القدم بهدف تطوير مهاراتهم والبحث عن فرصة للعب في أندية مغربية أو الاحتراف في أوروبا.

في أحد ملاعب حي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، ينظم المدرب الغيني ياني ساناسي تدريبات أسبوعية لفائدة مهاجرين أفارقة من دول مختلفة.

ويقول ياني ساناسي، رئيس ومؤسس أكاديمية "أميجا"، إن الهدف هو توفير الخبرة للشباب لمساعدتهم على الوصول إلى الأندية الاحترافية، وتأطيرهم لاتخاذ الخيارات الصحيحة، وتشجيع اندماجهم في المجتمع المغربي وتحقيق أحلامهم بطريقة قانونية.

خلال التدريبات والمباريات، يعمل اللاعبون على تطوير مستواهم تحت إشراف المدربين، حيث يتوقف اللعب أحيانا لتقديم التوجيهات وتحسين الأداء.

ويقول اللاعب الغيني ديالو ألفا عمر إنه يمارس كرة القدم في الأكاديمية منذ وصوله إلى المغرب، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق أهدافه في بيئة يسودها التفاهم والتعاون.

وأضاف أن كرة القدم تساعد على النجاح والاندماج، مشيرا إلى أنه يواصل التدرب والاجتهاد من أجل الوصول إلى حلم الاحتراف.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت إحباط أكثر من 73 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2025، من بينها محاولات لمهاجرين من دول أفريقية، إضافة إلى إنقاذ نحو 13 ألف مهاجر في عرض البحر خلال العام نفسه.