رغم الحشد التاريخي.. مونديال 1994 يتفوق على 2026 جماهيريا

حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف رقما قياسيا في إجمالي الحضور الجماهيري، لكن متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994.

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن متوسط الحضور لكل مباراة في مونديال 2026 يبلغ 65204 متفرجين قبل انطلاق مباريات دور الثمانية، اليوم الخميس.

وإذا بيعت جميع تذاكر المباريات المتبقية، لن يصل معدل الحضور في هذه النسخة إلى الرقم القياسي 68991 متفرجا في النسخة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة قبل 32 عاما.

أقيم مونديال 1994 بمشاركة 24 فريقا تنافسوا في 52 مباراة، أي نصف عدد مباريات هذه النسخة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويبلغ إجمالي الحضور حاليا 6 ملايين و259 ألفا و589 متفرجا بعد انتهاء 96 مباراة من أصل 104 مباريات، بينما كان الرقم القياسي السابق للبطولة حضور 3 ملايين و587 ألفا و538 متفرجا في مونديال 1994.

وأعلن فيفا أيضا أن 404 آلاف و120 متفرجا حضروا المباريات الخمس التي أُقيمت في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

وأكد فيفا أيضا أن 99.7% من المقاعد كانت مشغولة، رغم وجود مقاعد فارغة في بعض المباريات.

وانتهت استضافة المكسيك وكندا للبطولة، بينما ستقام آخر 8 مباريات في الولايات المتحدة، منها المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز في إيست روثرفورد، نيو جيرسي.