مشاجرة واعتراضات.. كواليس المؤتمر الأخير قبل موقعة المغرب وفرنسا (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي الأخير قبل مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعض المواقف المثيرة للجدل، أبرزها مشاجرة بين صحفيين أثناء حديث نجم منتخب المغرب إبراهيم دياز.

وتسبب صحفيان كانا يجلسان في مؤخرة القاعة بقطع المؤتمر الصحفي لدياز بعدما تشاجرا وعلا صوتهما على بعضهما.

مشاجرة في مؤتمر المغرب

ووثق مقطع فيديو الحادثة، وخلاله صرخ أحدهما في وجه زميله الذي كان يجلس على يساره "لماذا تضربني؟ لماذا تضربني؟ لا يحق لك ضربي"، وكل ذلك أمام أنظار دياز.

وفي أثناء ذلك تدخّل أحد الأشخاص يُعتقد أنه من اللجنة التنظيمية للمؤتمر، من أجل فض الاشتباك، حينها كرر أحد الصحفيين قوله "لقد ضربني"، ورد الآخر "لأنك رفعت يدك مرتين أمام الكاميرا".

وعند لحظة استئناف حديثه دخل دياز في نوبة ضحك وبدا مستغربا من الموقف بحسب صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

وسُمع في الخلفية صوت يقول: "الأمر يشبه ما يحدث في المدرسة، سنقوم بالفصل بينكما"، ثم كرر الصوت نفسه قائلا "لا بأس، لا بأس. يا أصدقاء، من فضلكم"، وبعد ذلك استمر المؤتمر الصحفي بشكل طبيعي.

انتقادات لديشان

وعلى الجهة المقابلة تعرّض ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا لانتقادات حادة من الصحافة المغربية، التي احتجت على عدم منحها فرصة لطرح الأسئلة عليه، في المؤتمر الصحفي للديوك.

وتطوّر الأمر إلى مشادة كلامية بين ديشان والصحفيين انتهت بقبول مدرب فرنسا الإجابة عن سؤال إضافي، وفقا لشبكة "جي غلوبو" (ge.globo) البرازيلية.

والتزم ديشان ببروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتحدث للصحافة لمدة 20 دقيقة، لكن المكتب الإعلامي للاتحاد الفرنسي منح الأولوية للصحفيين من بلاده وسط احتجاجات نظرائهم المغاربة.

وقال ديشان بعد أن جلس مجددا "أعتذر، لدي طريق طويل للعودة إلى الفندق، عليّ تناول الغداء مع لاعبيّ، والتحضير للتدريبات، لقد خرجت مبكرا جدا ولدي مهام كثيرة".

وأضاف "كم عددكم هنا؟ إذا رفع 50 شخصاً أيديهم، فلا يمكنني الإجابة عن 50 سؤالا. لكن حسنا، تفضلوا بطرح سؤال آخر".

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حينها سأل صحفي مغربي ديشان عن الاسترخاء الذي ظهر فيه اللاعبون بالتدريبات، وذلك بمقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأجاب المدرب قائلا "لا أعرف ما إذا كنت تقصد أننا نعيش أجواء احتفالية، الأمر ليس كذلك. نحن نحترم المنتخب المغربي لكن لا يوجد سوى مكان واحد في نصف النهائي لكلا الفريقين".

وختم مدرب فرنسا "لن ننشر صورا للاعبين وهم يبكون، لكنني أتخيل أن بعضهم قد يبكي. تماما كما لن ينشر المنتخب المغربي صورا كهذه أيضا، نحن لا نريد الإساءة لأحد".