مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

بلغ منتخب إسبانيا ربع نهائي البطولة بعد تغلبه على البرتغال بهدف نظيف في ثمن النهائي.

في المقابل، حجز منتخب بلجيكا بطاقة التأهل بعد فوز عريض 4-1 على الولايات المتحدة.

موعد مباراة إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم

تقام المباراة يوم الجمعة 10 يوليو/تموز على ملعب لوس أنجلوس.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

إسبانيا.. "الواقعية" في انتظار ذروة الأداء

رغم أن التوقعات والسقف الطموح للجماهير الإسبانية يمر بأعلى مستوياته هذا الصيف، إلا أن أداء الماتادور لم يصل بعد إلى مرحلة "الامتاع البصري" الكامل، ووُصف في الأوساط الصحفية بـ "المتماسك والواقعي".

ورغم الانطلاقة القوية بالفوز على السعودية (4-0) والنمسا (3-0)، إلا أن الآلة الهجومية الإسبانية صامت بشكل لافت في المباريات الثلاث الأخرى مكتفية بتسجيل هدفين فقط.

ومع ذلك، يراهن الكثيرون على أن إسبانيا تُخبئ أفضل ما لديها لموقعة بلجيكا، استناداً إلى القاعدة المونديالية الشهيرة بأن "الأبطال يصلون إلى ذروة مستواهم مع التقدم في الأدوار الإقصائية"، تماماً كما فعلت الأرجنتين في 2022 وإسبانيا ذاتها في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

بلجيكا.. عقبة كأداء مدفوعة بـ "ثأر" معنوي

في المقابل، لن يكون المنتخب البلجيكي صيداً سهلاً، بل يشكل عقبة كبرى وصعبة التنبؤ؛ فبعد دور مجموعات باهت، انتفض "الشياطين الحمر" بشكل مذهل في الأدوار الإقصائية، مسجلين 7 أهداف في مباراتين متتاليتين، كان آخرها الفوز العريض والساحق على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (4-1).

وتدخل بلجيكا اللقاء بدفعة معنوية هائلة وشحنة حماسية استثنائية، استُلهمت جزئياً من شعورهم بالظلم إزاء قرار "الفيفا" المثير للجدل برفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون قبل مباراتهم السابقة، وهو القرار الذي اعتبره الجانب البلجيكي نتاج ضغوط وتأثير من الحكومة الأمريكية كبلد مضيف.

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هذه الأجواء المشحونة، مصحوبة بالفوز التكتيكي الكبير قبلها على السنغال، جعلت من بلجيكا رقماً صعباً في البطولة.

إذا نجح رفاق دي بروين في تكرار الأداء الهجومي المرعب الذي ظهروا به أمام أمريكا، فإن الجدار الدفاعي الحديدي لأوناي سيمون وكوبارسي سيكون أمام أصعب وأخطر اختبار له منذ انطلاق المونديال، في سهرة كروية مفتوحة على كل الاحتمالات.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام بلجيكا (4-3-3):

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: مارك كوكوريلا – إيمريك لابورت – باو كوبارسي – بيدرو بورو

الوسط: داني أولمو – رودري – بيدري

الهجوم: أليكس بايينا – ميكيل أويارزابال – لامين جمال

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام إسبانيا (4-3-3):