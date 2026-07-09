كورتوا يتحدث عن مباراة مصر والأرجنتين.. ويكشف أسرار إيقاف لامين جمال

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، أن آمال منتخب بلاده في بلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 تتوقف إلى حد كبير على إيجاد طريقة للحد من خطورة النجم الإسباني الشاب لامين جمال، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إسبانيا تبقى المرشح الأبرز للفوز بالمواجهة.

وقال كورتوا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب آخر حصة تدريبية لمنتخب بلجيكا وفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، إن الأولوية بالنسبة لبلجيكا ستكون حرمان جمال من المساحات وإجباره على اللعب تحت ضغط، موضحًا: "لامين نجم كبير، يمتلك موهبة استثنائية، وسريع للغاية، ومن الصعب جدًا إيقافه، أفضل طريقة للدفاع ضده هي البقاء قريبًا منه ومحاولة خلق مواقف تفوق عددي (اثنان ضد واحد) كلما أمكن، لكن المدرب لم يخبرنا إلى الآن الطريقة التي سنلعب بها".

واستدرك حارس ريال مدريد، محذرًا من التركيز على لاعب واحد فقط، وأضاف: "لا يمكننا التفكير في لامين فقط، لأن إسبانيا تمتلك العديد من نقاط القوة. إذا ركزت على إيقاف لاعب واحد، فسوف تؤذيك في مكان آخر".

إسبانيا مرشحة للقب

وأشاد كورتوا بالمستوى الذي يقدمه منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، مؤكدًا أنه أحد أقوى المنتخبات في البطولة.

وقال: "إسبانيا مرشحة للفوز، هذا واضح. عندما تكون بطلًا لأوروبا فمن الطبيعي أن تكون من أبرز المرشحين. قبل انطلاق البطولة كنت أرى أن إسبانيا، إلى جانب الأرجنتين وفرنسا، من أقوى المنتخبات، وهي تثبت ذلك بالفعل".

كما أثنى على الصلابة الدفاعية للمنتخب الإسباني، قائلاً: "إنهم يقدمون كرة قدم رائعة، ويسيطرون على إيقاع المباريات بهدوء، ولم يستقبلوا أي هدف حتى الآن. هذا يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق بأكمله، وكذلك الحارس أوناي سيمون".

الرهان البلجيكي

ويرى كورتوا أن أفضل فرصة لبلجيكا ستكون في استغلال المساحات التي يتركها المنتخب الإسباني خلف خط دفاعه المتقدم.

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وأوضح: "إسبانيا تدافع بخط متقدم جدًا وتحاول استعادة الكرة بسرعة، لذلك علينا استغلال المساحات الموجودة خلف هذا الخط، لأن أسلوب لعبنا مختلف".

واختتم كورتوا حديثه بالتأكيد على أن المواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، نظرًا لمسيرته الطويلة في الكرة الإسبانية، فهو الذي يمثل ريال مدريد وسبق له تمثيل أتلتيكو مدريد.

كورتوا يتحدث عن مباراة مصر والأرجنتين

وتابع: "إسبانيا تقدم كرة قدم جيدة، وتتحكم في إيقاع المباريات كما ينبغي. مهمتنا هي محاولة تسجيل هدف ثم الحفاظ على تقدمنا. نعلم أنه إذا أردنا الفوز، فعلينا أن نظل في قمة تركيزنا لمدة مئة دقيقة أو أكثر".

وأردف: "في النهاية، أعتقد أن الكثيرين لم ينصفونا. لقد رأينا جميعًا ما كان منتخب مصر قادرًا على فعله أمام الأرجنتين، التي أعتبرها من أبرز المرشحين للفوز باللقب إلى جانب إسبانيا وفرنسا وإنجلترا".