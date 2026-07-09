الإنجليزي هندرسون يخضع للجراحة بعد تعرضه لأغرب إصابة في مونديال 2026 (فيديو)

خضع جوردان هندرسون، لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي ونادي برينتفورد، لعملية جراحية عاجلة إثر تعرضه لكسر في الذراع، أُصيب به خلال غمرة الاحتفالات بفوز بلاده على المكسيك يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وجاءت إصابة هندرسون (36 عاماً) نتيجة سقوط خاطئ وصف بـ "الغريب"، وذلك أثناء محاولته القفز فوق اللوحات الإعلانية المحيطة بأرضية الملعب؛ وعلى إثر ذلك، نُقل اللاعب – الذي لم يشارك في تلك المباراة – على محفة طبية خارج الملعب وهو يخضع للتنفس الاصطناعي عبر قناع الأكسجين.

وفي تحديث للحالة الصحية للاعب، نشر هندرسون عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تأكيداً يفيد بإجرائه الجراحة في مدينة كانساس الإستراتيجية، والتي تتخذها البعثة الإنجليزية مقراً لمعسكرها التدريبي طوال فترة المونديال.

وكتب لاعب الوسط المخضرم عبر منصة "إنستغرام": "انتهت الجراحة! فلنستعد للمباراة الكبرى يوم السبت". وأردف موههاً بالرعاية الطبية: "كل الشكر والتقدير للطواقم الطبية التي أشرفت على حالتي في معهد كانساس سيتي لأمراض العظام، وخاصة الجراحين الثلاثة الذين تولوا إجراء العملية الجراحية".

توخيل باق في معسكر الأسود الثلاثة

وعلى الرغم من أن هذه الإصابة ستغيب هندرسون رسمياً عما تبقى من مباريات في المونديال، إلا أن الإدارة الفنية قررت إبقاءه برفقة البعثة حتى نهاية البطولة لدعم زملائه. يُذكر أن هندرسون كان قد سجل ظهوراً واحداً في هذه النسخة عندما شارك كبديل في مباراة الفوز على بنما بنتيجة (2-0) خلال دور المجموعات؛ وهو الظهور التاريخي الذي منحه لقب أول لاعب في فئة الرجال يمثل المنتخب الإنجليزي في أربع نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم.

وفي سياق متصل، اعتاد لاعبو المنتخب الإنجليزي التوجه صوب المدرجات عقب كل انتصار للغناء والاحتفال المباشر مع الجماهير، بيد أن المؤشرات الواردة من معسكر "الأسود الثلاثة" تؤكد أن المدير الفني، توماس توخيل، يتجه لفرض حظر صارم يمنع بموجبه اللاعبين من قفز الحواجز الإعلانية تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث.

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وتأتي إصابة هندرسون لتضاعف من حدة الأزمة الخيارات البشرية التي تواجه المدرب الألماني توماس توخيل، وهو يستعد لخوض موقعة الدور ربع النهائي المرتقبة يوم السبت المقبل أمام منتخب النرويج في مدينة ميامي.

توخيل تحت الضغط

وتعاني التشكيلة الإنجليزية من غيابات وازنة وضغوط بدنية كبيرة؛ حيث اضطر المدافع تينو ليفرامينتو للانسحاب من القائمة قبيل انطلاق البطولة بداعي الإصابة ليحل مكانه تريفوه شالوباه، في حين لم يتمكن ريس جيمس من تسجيل أي ظهور منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال اللقاء الافتتاحي. وينضاف إلى ذلك الاضطرار الفني لتقنين الدقائق الممنوحة لكل من ديكلان رايس وبوكايو ساكا لحمايتهما من الإجهاد.

وعلى مستوى خط الدفاع، يواجه توخيل معضلة إضافية في مركز الظهير الأيمن البديل؛ إذ غاب جاريل كوانساه عن مباراة دور الـ 32 التي انتصرت فيها إنجلترا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب إصابة في الكاحل، قبل أن تتعقد وضعيته الإدارية بتعرضه لطرد مباشر في مواجهة المكسيك الأخيرة، مما يجعله خارج الحسابات بداعي الإيقاف.

يُشار إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنظمة لبطولة كأس العالم، تحظر تماماً استبدال أو قيد أي لاعب جديد بعد انطلاق المنافسات في حالات الإصابة البليغة أو المرض، مستثنية من هذا الإجراء مركز حراسة المرمى حصراً.

كيف حصلت الاصابة

وبعد صافرة النهاية انفجرت أفراح لاعبي المنتخب الإنجليزي بالتأهل لدور الثمانية، وفي غمرة ذلك اضطر هندرسون للذهاب إلى المستشفى بعد إصابته في معصمه، وفق ما ذكر موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني.

وأظهرت لقطات فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هندرسون وهو يسقط على الأرض بطريقة غريبة، أثناء محاولته القفز فوق لوحة إعلانية على جانب ملعب أزتيكا.

وتجمّع لاعبو "الأسود الثلاثة" حول هندرسون، ما أدى إلى توقف الاحتفالات لفترة وجيزة، قبل أن تُستأنف لاحقا بعد الاطمئنان عليه.

وأظهر موقع فيديو آخر خروج هندرسون من الملعب محمولا على نقّالة بعد أن تم تزويده بالأكسجين وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.