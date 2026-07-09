قبل مواجهة المغرب.. فيفا يثبت عقوبة أوليسي ويضعه في مأزق

تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم خبرا غير سار قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره المغربي، بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها المهاجم مايكل أوليسي خلال مواجهة باراغواي في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026، وفق ما أعلنه المدير الفني للديوك ديدييه ديشان اليوم الأربعاء.

وبهذا القرار، يواجه لاعب بايرن ميونخ الألماني خطر الغياب عن الدور نصف النهائي في حال تأهل بلاده، وذلك إذا ما تلقى إنذارا في مباراة ربع النهائي أمام "أسود الأطلس" المقررة الخميس.

وجاء هذا الحسم بعدما رفضت اللجان المختصة في الفيفا التظلم الذي تقدم به الاتحاد الفرنسي للعبة، حيث أكد ديشان في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "لم يتغير أي شيء بشأن البطاقة الصفراء، لقد توصلنا بإشعار رسمي من الفيفا هذا الصباح".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأنفاس الأخيرة من مباراة ثمن النهائي يوم السبت الماضي، حينما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أوليسي إثر احتكاك مع لاعب باراغواي ماتياس غالارزا؛ ورغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام المهاجم الفرنسي بجذب قميص منافسه دون توجيه أي ضربة، فإن الأخير تظاهر بالتعرض للاعتداء وسقط أرضا متلويا من الألم، وهو ما انطلت حيلته على طاقم التحكيم.

وأمام هذا الواقع المعقد، بات يتعين على أوليز اللعب بحذر شديد لتفادي عقوبة الإيقاف التلقائي في المربع الذهبي المحدد له يوم 14 يوليو/تموز الجاري، شريطة أن ينجح الفرنسيون أولاً في عبور العقبة المغربية الصعبة.

وفي هذا السياق، شدد ديشان على صعوبة المواجهة القادمة محذرًا من الاستهانة بالمنافس، حيث قال: "المغرب ليس باراغواي؛ لقد واجهناهم قبل أربع سنوات، ونجحوا في بلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا. إنهم يملكون عناصر ممتازة، وأسلوبهم يعتمد على الاستحواذ والمبادرة الهجومية، ولديهم مؤهلات فنية عالية جدا".