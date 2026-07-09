قبل موقعة المغرب وفرنسا.. فينغر يحصر لقب المونديال بين منتخبين

رشح الفرنسي أرسين فينغر منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم عام 2026، معتبرا أن الديوك يملكون المقومات التي تجعلهم المرشح الأبرز للتتويج، فيما رأى أن إسبانيا هي المنتخب الوحيد القادر على منافستهم بجدية.

وجاءت تصريحات المدير الحالي لتطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال ظهوره في بودكاست الشقيقين فيليكس وتوني كروس، قبل مواجهة فرنسا والمغرب في الدور ربع النهائي.

وقال فينغر: "فرنسا ستفوز بكأس العالم. أعلم أن البعض سيقول إنني منحاز لأنني فرنسي، لكن عندما تحلل البطولة ترى أن إيقاع اللعب أصبح مرتفعا جدا، ويجب أن تكون قادرا على مجاراة هذا الإيقاع".

وتوقف المدرب السابق لأرسنال عند أداء المنتخبات الآسيوية في البطولة، معتبرا أن خروجها المبكر كان متوقعا.

وأوضح: "المنتخبات الآسيوية غادرت المنافسات لأنها لم تستطع مجاراة سرعة وإيقاع المباريات، كما أنها لم تمتلك الجودة الفنية الكافية للمنافسة".

إسبانيا المنافس الوحيد

ورغم الهيمنة الأوروبية على الدور ربع النهائي بوجود ستة منتخبات من أصل ثمانية، أكد فينغر أن المنتخب الإسباني وحده يبدو قادرا على إيقاف فرنسا.

وقال: "بالنسبة لي، السؤال الحقيقي هو إسبانيا. إذا كان هناك منتخب قادر على هزيمة فرنسا حاليا، فهو إسبانيا".

وأضاف: "الإسبان يتفوقون فنيا على فرنسا، كما يمتلكون جودة جماعية وثقافة لعب جماعي لا يملكها أي منتخب آخر في العالم حاليا".

واختتم فينغر تصريحاته بالتأكيد على أن الصراع الحقيقي على لقب مونديال عام 2026 يبدو -في نظره- محصورا بين فرنسا وإسبانيا، إذا واصل المنتخبان مشوارهما في البطولة.