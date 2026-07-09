رياضة|كأس العالم 2026

قبل موقعة المغرب وفرنسا.. فينغر يحصر لقب المونديال بين منتخبين

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FIFA president Gianni Infantino, right, and Arsene Wenger, Chief Officer (FIFA) and former soccer coach arrive for the Women's Euro 2025 quarterfinals soccer match between Sweden and England at Stadion Letzigrund in Zurich, Switzerland, Thursday, July 17, 2025. (AP Photo/Martin Meissner)
فينغر (يسار) برفقة جياني إنفانتينو (أسوشيتد برس)
Published On 9/7/2026

رشح الفرنسي أرسين فينغر منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم عام 2026، معتبرا أن الديوك يملكون المقومات التي تجعلهم المرشح الأبرز للتتويج، فيما رأى أن إسبانيا هي المنتخب الوحيد القادر على منافستهم بجدية.

وجاءت تصريحات المدير الحالي لتطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال ظهوره في بودكاست الشقيقين فيليكس وتوني كروس، قبل مواجهة فرنسا والمغرب في الدور ربع النهائي.

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وقال فينغر: "فرنسا ستفوز بكأس العالم. أعلم أن البعض سيقول إنني منحاز لأنني فرنسي، لكن عندما تحلل البطولة ترى أن إيقاع اللعب أصبح مرتفعا جدا، ويجب أن تكون قادرا على مجاراة هذا الإيقاع".

وتوقف المدرب السابق لأرسنال عند أداء المنتخبات الآسيوية في البطولة، معتبرا أن خروجها المبكر كان متوقعا.

وأوضح: "المنتخبات الآسيوية غادرت المنافسات لأنها لم تستطع مجاراة سرعة وإيقاع المباريات، كما أنها لم تمتلك الجودة الفنية الكافية للمنافسة".

إسبانيا المنافس الوحيد

ورغم الهيمنة الأوروبية على الدور ربع النهائي بوجود ستة منتخبات من أصل ثمانية، أكد فينغر أن المنتخب الإسباني وحده يبدو قادرا على إيقاف فرنسا.

وقال: "بالنسبة لي، السؤال الحقيقي هو إسبانيا. إذا كان هناك منتخب قادر على هزيمة فرنسا حاليا، فهو إسبانيا".

وأضاف: "الإسبان يتفوقون فنيا على فرنسا، كما يمتلكون جودة جماعية وثقافة لعب جماعي لا يملكها أي منتخب آخر في العالم حاليا".

واختتم فينغر تصريحاته بالتأكيد على أن الصراع الحقيقي على لقب مونديال عام 2026 يبدو -في نظره- محصورا بين فرنسا وإسبانيا، إذا واصل المنتخبان مشوارهما في البطولة.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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