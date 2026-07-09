"كنت سأمزق عقده".. أسطورة البرازيل يهاجم أنشيلوتي بعد "عار" المونديال

شن النجم البرازيلي السابق روماريو هجوما حادا على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد خروج منتخب البرازيل من كأس العالم عام 2026 من دور الـ16 أمام النرويج.

جاء ذلك بعد تلميح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى مواصلة أنشيلوتي مهمته على رأس الجهاز الفني للمنتخب، مع توجهه للحفاظ عليه ضمن مشروع يمتد حتى مونديال عام 2030.

ويبدو أن هذا القرار لم يلق قبولا لدى روماريو، بطل العالم مع البرازيل عام 1994، الذي عبر عن غضبه خلال برنامجه على قناته الخاصة "روماريو تي في" (Romario TV).

وقال روماريو: "كنت سأمزق عقده. بعد نهاية المباراة (ضد النرويج)، كنت سأذهب إلى غرفة الملابس بصفتي رئيسا وأقول له: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. اذهب إلى القضاء وسنرى ما سيحدث".

وأضاف مهاجما المدرب الإيطالي: "من غير المقبول أن يبقى أنشيلوتي مدربا للمنتخب البرازيلي بعد هذا الفشل، وبعد هذا العار الذي تسبب فيه".

انتقادات لمسار المدربين في البرازيل

وواصل روماريو انتقاداته، معتبرا أن الاتحاد البرازيلي يكرر الأخطاء نفسها في التعامل مع المدربين.

وقال: "ذكرت ذلك في البرامج الثلاثة الماضية وأعيده الآن، هذا غير مقبول، يجب أن يتغير كل شيء".

وأضاف: "كان لدينا دونغا، خسر ورحل. كان لدينا فيليبي سكولاري، الذي فاز بكأس العالم واستمر. كان لدينا تيتي، خسر واستمر ثم خسر مرة أخرى. والآن لدينا أنشيلوتي، خسر وسيواصل أيضا".

ولم يصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى الآن أي بيان رسمي بعد الإقصاء أمام النرويج، في انتظار تحديد مستقبل الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي.

وكانت البرازيل قد ودعت البطولة بعد الخسارة أمام منتخب النرويج بقيادة إيرلينغ هالاند بنتيجة (1-2)، في إقصاء جديد زاد من خيبة أمل الجماهير البرازيلية.