رئيس موناكو يثير الشكوك حول مستقبل بوغبا مع الفريق

ألمح تياغو سكورو، الرئيس التنفيذي لنادي موناكو الفرنسي، إلى إمكانية رحيل لاعب الوسط بول بوغبا عن الفريق قبل انطلاق موسم الدوري الفرنسي 2026-2027.

وكان بوغبا قد انضم إلى موناكو في يونيو/حزيران الماضي بعقد يمتد لعامين، عقب انتهاء فترة إيقافه بسبب قضية المنشطات.

لكن الدولي الفرنسي غاب عن جزء كبير من موسم 2025-2026 بسبب مشكلات بدنية، ولم يشارك سوى في ست مباريات بالدوري الفرنسي، بإجمالي 115 دقيقة فقط، كما غاب عن قائمة الفريق في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

واعترف سكورو في وقت سابق بأن صفقة التعاقد مع بوغبا لم تحقق التوقعات المرجوة، وعند سؤاله عن إمكانية رحيل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، قال في تصريحات لموقع "French Football News": "نعم، بالطبع، ربما يرحل وربما يبقى".

وأضاف: "الأمر معقد للغاية، لدينا احترام كبير له أولا كشخص، عندما وصل إلى هنا كان إيجابيا للغاية وساعد اللاعبين الشباب، لكن الحقيقة أيضا أن المشروع معه لم ينجح بالشكل الذي كنا نأمله الموسم الماضي. عندما بدأنا هذه التجربة كانت توقعاتنا مختلفة تماما".

وكان موناكو قد عيّن مؤخرا البرازيلي فيليبي لويس مديرا فنيا للفريق استعدادا للموسم الجديد، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن النادي بحاجة إلى تخفيض فاتورة الرواتب، بعد فرض سقف للإنفاق، وهو ما قد يجعل بوغبا أحد المرشحين للرحيل.

وأوضح سكورو أن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب سيعود إلى المدرب الجديد، الذي وصف بوغبا بأنه "لاعب استثنائي" مؤكدا أنه يعتزم عقد جلسات معه خلال الأيام المقبلة.

واختتم الرئيس التنفيذي لموناكو تصريحاته قائلا: "علينا أن نكون منصفين معه، وأن نتابع استعداداته أسبوعا بعد أسبوع، ونرى مدى تطوره بدنيا وفنيا. وبعد ذلك سيكون القرار النهائي بيد فيليبي لويس، سواء بمنحه فرصة للمشاركة أو لا، ما زال أمامنا الصيف بأكمله لتقييم مستوى بول".