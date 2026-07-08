الاتحاد المصري يحسم مستقبل المدرب حسام حسن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء موافقته على تجديد عقد حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، بعد مسيرة ناجحة في كأس العالم، إذ حقق الفراعنة أول فوز في تاريخهم في النهائيات.

وقاد حسن مصر لتحقيق أول فوز لها في كأس العالم في دور المجموعات، قبل الخروج من دور الـ 16 بعد خسارة درامية قرب النهاية 3-2 أمام الأرجنتين حاملة اللقب.

وقال في بيان "أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني، والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن.

ولم يوضح الاتحاد المصري للعبة مدة التعاقد، لكن ذكرت تقارير محلية أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2030. وكان حسن قد أوضح في وقت سابق أنه يعمل مع المنتخب دون وجود عقد منذ فبراير/شباط 2026.

وتولى حسن (59 عامًا) تدريب مصر في فبراير/شباط 2024 وقاد المنتخب لبلوغ المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وبعدما أصبح أول مصري يشارك في كأس العالم كلاعب ومدرب، قاد أفضل هداف في تاريخ مصر بلاده للفوز على نيوزيلندا في المجموعة السابعة لتحتل المركز الثاني وتتأهل لمرحلة خروج المغلوب لأول مرة، إذ فازت على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ 32 لتواجه الأرجنتين بحثًا عن مقعد في دور الثمانية.

لكن مصر فرطت في تقدمها 2-صفر قبل 11 دقيقة من النهاية لتستقبل ثلاثة أهداف وتغادر كأس العالم بعد أبرز مشاركة لها في النهائيات.

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وفاز حسن في 20 مباراة وخسر ست مرات وتعادل في تسع مباريات خلال فترته مع المنتخب.