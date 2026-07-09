فيفا يفرض عقوبة قاسية على مدافع إنجلترا كوانساه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف مدافع المنتخب الإنجليزي جاريل كوانساه مباراتين، عقب البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال فوز إنجلترا على المكسيك (3-2) في دور الـ16 من كأس العالم عام 2026.

وبموجب القرار، سيغيب مدافع باير ليفركوزن عن مواجهة النرويج في ربع النهائي، كما سيُحرم من المشاركة في نصف النهائي إذا نجح المنتخب الإنجليزي في بلوغ هذا الدور.

وأوضح "فيفا" في بيان أن العقوبة ستُنفذ في المباراتين المقبلتين لإنجلترا في البطولة، وفقا للمادة 69 من قانون الانضباط، فيما تنص المادة 10.5 من لوائح كأس العالم على أن الطرد يستوجب الإيقاف تلقائيا في المباراة التالية، مع إمكانية تشديد العقوبة بحسب طبيعة المخالفة.

ولا تتيح لوائح كأس العالم عام 2026 للاتحادات الوطنية الطعن في قرارات البطاقات الحمراء، رغم أن الاتحاد الإنجليزي كان يدرس خياراته القانونية بعد العقوبة.

ويشكل غياب كوانساه ضربة لمدرب إنجلترا، بعدما شارك أساسيا في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب ريس جيمس المصاب، ليبقى جيد سبينس الظهير الأيمن الطبيعي الوحيد الجاهز في القائمة.

وفي سياق متصل، أبقى "فيفا" على البطاقة الصفراء التي حصل عليها الفرنسي مايكل أوليسيه أمام باراغواي، رغم مطالبة الاتحاد الفرنسي بإلغائها، ما يعني أن حصوله على إنذار جديد أمام المغرب سيحرمه من خوض نصف النهائي إذا تأهل "الديوك".

ويأتي هذا القرار بعد أيام من الجدل الذي أثاره "فيفا" بتعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون لمدة عام مع وقف التنفيذ، ما سمح له بالمشاركة أمام بلجيكا رغم طرده في الدور السابق، قبل أن تتكشف لاحقا اتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لطلب مراجعة العقوبة، وهو ما دفع الاتحاد البلجيكي إلى الطعن في أهلية اللاعب دفاعا عن نزاهة المنافسة، بحسب مدرب بلجيكا رودي غارسيا.

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وتلتقي إنجلترا مع النرويج في ربع نهائي كأس العالم، السبت، في مدينة ميامي.