بعد وداع المونديال.. جاسم البوعينين يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم

أعلن جاسم بن راشد البوعينين استقالته من رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم، عقب انتهاء مشاركة المنتخب القطري في كأس العالم 2026، منهياً بذلك فترة استمرت ثلاث سنوات شهدت العمل على تطوير منظومة كرة القدم القطرية، إلى جانب مواجهة العديد من التحديات على المستويين الإداري والفني.

وجاء إعلان الاستقالة عبر رسالة نشرها البوعينين على صفحته الرسمية عبر "إكس"، أكد فيها أن ما تحقق خلال فترة رئاسته سيظل شاهدًا على الجهود التي بذلت من أجل خدمة الكرة القطرية، معربًا عن فخره بما أُنجز خلال السنوات الماضية.

رسالة وداع تؤكد الاعتزاز بالإنجازات

وقال البوعينين: "يبقى أثر الخُطى شاهدًا على ما تحقق من إنجازات، وما أُسس من عمل أثمر نجاحًا ملموسًا. كانت مرحلةً مليئة بالتحديات، لكن بالإصرار والإخلاص تحولت الطموحات إلى واقع، وتحققت أهداف ظن البعض أنها بعيدة المنال".

وأضاف: "أعلن استقالتي بعد ثلاث سنوات خدمت فيها بالعمل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم".

ووجه الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد، قائلاً: "أغادر اليوم، وقد تشرفت بالعمل مع بعض من الزملاء الأوفياء، حملوا الأمانة بإخلاص، فكان النجاح ثمرةً طبيعية لجهودهم وتفانيهم. لهم مني خالص الشكر والتقدير، ولكل من آمن أن البناء الحقيقي يُصنع بالعمل الصادق بعيدًا عن الضجيج والمصالح الضيقة، فستبقى الإنجازات خير شاهد على أن المصلحة العامة كانت وستظل فوق كل اعتبار، وأن النوايا الصادقة قادرة على تجاوز كل العوائق".

واختتم رسالته بالقول: "أغادر المنصب اليوم.. ويبقى الوفاء للعهد، والاعتزاز بكل ما تحقق، والدعاء بأن تستمر مسيرة الكرة القطرية نحو مزيد من النجاح والتقدم والازدهار".

إشادة بالعمل الجماعي وثقة في المستقبل

وأكد البوعينين أن الإنجازات التي تحققت لم تكن ثمرة جهود فردية، وإنما جاءت بفضل العمل الجماعي والتعاون بين جميع أعضاء منظومة الاتحاد، مشددًا على أن تغليب المصلحة العامة والعمل بإخلاص كانا الأساس في كل خطوة، وهو ما أسهم في تجاوز العديد من التحديات وتحقيق الأهداف المرسومة.

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كما أعرب عن ثقته في قدرة الكرة القطرية على مواصلة مسيرة التطور، مؤكدًا أن ارتباطه بها سيظل قائمًا رغم مغادرته المنصب.

تأتي استقالة البوعينين عقب خروج المنتخب القطري من منافسات كأس العالم 2026، لتفتح الباب أمام مرحلة إدارية جديدة داخل الاتحاد، في وقت تتطلع فيه الكرة القطرية إلى مواصلة البناء على النجاحات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها استضافة كأس العالم 2022 وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الدولية، إلى جانب مواصلة تطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بمنظومة اللعبة خلال المرحلة المقبلة.