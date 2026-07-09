بعد إسدال الستار على الدوري السوري.. إليك الحصاد الكامل بالأرقام

من تتويج نادي أهلي حلب ببطولة الدوري السوري لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، إلى صراع الهروب من شبح الهبوط وقدوم ضيف جديد إلى نسخة العام القادم للمرة الأولى في تاريخه، مرّت منافسات بطولة الدوري السوري لموسم 2025-2026، بمحطات لافتة مخلفة وراءها إحصاءات مثيرة للاهتمام.

نقطة بين البطل والوصيف

تُوج نادي أهلي حلب ببطولة الدوري السوري لكرة القدم، السبت الماضي، للمرة الثامنة في تاريخه والثانية تواليا، حاصداً 73 نقطة من 30 مباراة، ليتزعم قائمة التهديف كأكثر الأندية تسجيلاً برصيد 83 هدفا مقابل استقباله 25 هدفا كرابع أقوى دفاع.

وترك أهلي حلب نادي حمص الفداء وراءه بفارق نقطة واحدة فقط، حيث أنهى الدوري جامعاً 72 نقطة، بينما لم تشفع له صلابته الدفاعية بإحراز لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، كأقل فريق استقبالاً للأهداف بواقع 11 هدفا طوال الموسم مقابل تسجيله 56 هدفا كثاني أقوى هجوم.

بطاقتان إلى آسيا.. ولكن على المحك

منح الاتحاد الآسيوي سوريا مقعدين غير مباشرين في دوري التحدي الآسيوي – البطولة القارية الثالثة في آسيا – حيث تأتي بعد بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ثم دوري أبطال آسيا الثاني.

تُقام مواجهتا الملحق المؤهل إلى دوري التحدي الآسيوي في 11 أغسطس/آب 2026، فيلتقي أهلي حلب مع نادي الشرطة البنغلاديشي، ويلعب حمص الفداء مع نادي دوردوي القرغيزي، ويتأهل الفائز من كل مباراة مباشرةً إلى دور مجموعات هذه البطولة.

الهداف كاميروني

هيمن المهاجم الكاميروني إيمانويل ماهوب على قائمة هدافي الدوري السوري لكرة القدم، فسجل 26 هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه أحمد الأحمد – شريكه في نادي أهلي حلب – صاحب الـ19 هدفا، بينما حلّ خلفهما لاعب الفتوة عبد الرحمن الحسين بـ16 هدفا.

وبخلاف قائمة الهدافين، ساد التنافس على لائحة أصحاب التمريرات الحاسمة، حيث حسمها أحمد الأحمد بـ12 تمريرة متقدماً على منافسَيه مؤيد العجان لاعب الكرامة وأحمد الشمالي لاعب تشرين برصيد 11 تمريرة لكل منهما.

4 أندية غادرت ولكن!

هبطت أندية الشعلة (17 نقطة) وجبلة (22 نقطة) وخان شيخون (23 نقطة) وأمية (24 نقطة) إلى الدرجة الأولى بعد احتلالهم المراكز الأربعة الأخيرة الواقعة من 13 إلى 16 على سلّم ترتيب الدوري الممتاز، بينما نجت أندية الفتوة (30 نقطة) والحرية (33 نقطة) والشرطة (34 نقطة) من الهبوط.

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ورغم أن عدد الأندية المغادرة للدوري مُحدد مسبقا، إلا أن حديث رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فراس تيت، خلال استضافته في برنامج صالون الجمهورية على منصة "سوريا الآن"، فتح باب التكهنات حول إمكانية إلغاء الهبوط أو خفض عدد الأندية المغادرة من 4 إلى 2، محيلاً القول الفصل في هذا الملف إلى الجمعية العمومية.

القادمان إلى الدوري الممتاز

تمكّن الهلال الحسكاوي والنواعير الحموي من الصعود إلى الدوري الممتاز بعد تصدّرهما مجموعتيهما في الدرجة الأولى.

وجاء الهلال أولاً على حساب أندية دوما والرواد وشرطة حماة وعمال حماة، بينما جاء النواعير أولاً على حساب أندية خطاب والنضال وشرطة حلب والجهاد.

وبينما اعتاد النواعير على التناوب بين الدرجتين الممتازة والأولى خلال السنوات الماضية، شكل صعود الهلال إنجازا غير مسبوق حيث جاء للمرة الأولى في تاريخه.