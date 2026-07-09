بالفيديو.. جمال يتحدث عن ميسي ورونالدو ونيمار ويكشف موقفه من نجم الأرجنتين

في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، تحدث نجم منتخب إسبانيا لامين جمال عن عدد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، يتقدمهم ليونيل ميسي، إلى جانب كريستيانو رونالدو، ونيمار، كما علّق على إمكانية انتقال الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى برشلونة.

جمال يتحدث عن ميسي ورونالدو ونيمار

وعن أداء ليونيل ميسي في كأس العالم، قال جمال: "إنه أمر مذهل. الجميع يعرف من هو ميسي، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يقدم هذا المستوى الرائع. أنا سعيد جدا من أجله. كما أنني سعيد من أجل نيمار، رغم أنه لم يعد يشارك، وسعيد أيضا من أجل كريستيانو (رونالدو)"

وأردف: "هؤلاء اللاعبون صنعوا طفولة جميع من يلعبون كرة القدم اليوم، وأي شيء جيد يحدث لهم يسعدني. وإذا وصلت إلى النهائي، فسأرغب بالطبع في الفوز به".

ماذا عن ألفاريز؟

وعن الأنباء التي تربط نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين خوليان ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة، قال: "الجميع يعلم أنه لاعب من الطراز الرفيع، ومن النوعية التي يرغب أي فريق في ضمها، سبق أن قلت إننا نرحب به، وإذا انضم إلينا فسيكون الجميع سعداء جدا"

وتابع: "أعتقد أنه يناسب أسلوب لعب برشلونة بشكل مثالي. لا أعرف تفاصيل موقفه الحالي، لكنني أتمنى أن تتم الصفقة".

وتنتظر جمال مواجهة شديدة القوة أمام منتخب بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم عام 2026، بعد مشوار مثالي قطعه "لا روخا" حتى الآن دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.