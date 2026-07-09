بالفيديو.. بونو يتصدى لركلة جزاء مبابي ويشعل قمة فرنسا والمغرب

فرض حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، نفسه نجماً مطلقاً للشوط الأول من مباراة "أسود الأطلس" أمام المنتخب الفرنسي، الجارية حالياً لحساب الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2026.

وشهد نصف الساعة الأول من اللقاء ضغطاً هجومياً مكثفاً من جانب "الديوك" الفرنسية، حيث استبسل بونو في الدفاع عن مرماه، مجهضاً ثلاث محاولات محققة للتسجيل؛ وجاءت اللقطة الأبرز في الدقيقة 28، بعد أن احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فرنسا إثر عرقلة داخل منطقة العمليات.

وانبرى لتنفيذ الركلة المهاجم كيليان مبابي، إلا أن ياسين بونو نجح في التصدى لها ببراعة بعدما ارتمى في الزاوية الصحيحة، مبقياً على نتيجة التعادل السلبي ومحافظاً على حظوظ النخبة الوطنية في خطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وتصدى ياسين بونو لأربع ركلات جزاء في تاريخ كأس العالم (بما في ذلك ركلات الترجيح)، معادلًا الرقم القياسي لأكثر حارس مرمى تصديًا لركلات الجزاء في البطولة منذ عام 1966.