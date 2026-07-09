طرد 10 لاعبين في دقائق ويشجع ميسي.. من هو حكم مباراة المغرب وفرنسا؟

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لإدارة مواجهة فرنسا والمغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، في قرار أثار الاهتمام، خاصة بعد إسناد مباراة الأرجنتين ومصر في ثمن النهائي إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه.

ويبلغ تيو من العمر 44 عاما، ويعد من أبرز الحكام في أمريكا الجنوبية، إذ بدأ إدارة مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز عام 2013، وحصل على الشارة الدولية عام 2019.

يسجل تيو مشاركته الثانية في نهائيات كأس العالم، بعدما أدار ثلاث مباريات في مونديال قطر 2022، من بينها مواجهة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي، التي شهدت طرد المهاجم المغربي وليد شديرة بعد حصوله على إنذارين في الوقت بدل الضائع.

وفي مونديال 2026، أدار حتى الآن مباراتي كندا والبوسنة والهرسك، ثم جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في دور المجموعات.

10 بطاقات حمراء

اشتهر فاكوندو تيو بإدارته مباراة كأس الأبطال الأرجنتينية بين بوكا جونيورز وراسينغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التي تحولت إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل.

فبعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة، أشهر الحكم 10 بطاقات حمراء، منها خمس للاعبي بوكا جونيورز، لينهي اللقاء بعد أن أصبح الفريق يضم أقل من العدد القانوني من اللاعبين.

وخلال مسيرته التحكيمية، أدار أكثر من 400 مباراة، أشهر خلالها أكثر من ألفي بطاقة صفراء و75 بطاقة حمراء مباشرة.

مشجع ميسي

لا يخفي الحكم الأرجنتيني إعجابه بمواطنه ليونيل ميسي، إذ سبق أن صرح قائلا: "إذا كان البعض يشجعون أنديتهم بجنون، فأنا أشجع ميسي بالطريقة نفسها".

ورغم شهرته، يفضل تيو الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ويعيش مع عائلته في مدينة باهيا بلانكا، مفضلا الاستقرار بعيدا عن العاصمة بوينس آيرس.

اليوغا والتأمل ضمن برنامجه اليومي

ويؤكد الحكم الأرجنتيني أن الحفاظ على الهدوء داخل الملعب يتطلب إعدادا ذهنيا إلى جانب الإعداد البدني.

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وأوضح في تصريحات سابقة أنه يعتمد على اليوغا، والتأمل، وتمارين التنفس العميق، إلى جانب المتابعة النفسية، لمساعدته على التعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات في المباريات الكبيرة.

كما يتبع برنامجا بدنيا متكاملا وضعه (فيفا)، يشمل العلاج الطبيعي، والتغذية، والتدريبات البدنية والإدراكية.

اختبار جديد في مباراة كبيرة

سيكون لقاء فرنسا والمغرب ثاني مباراة يديرها فاكوندو تيو في الدور ربع النهائي لكأس العالم، في مواجهة ينتظر أن تشهد تنافسا كبيرا داخل الملعب.

وسيعاونه طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل، يضم خوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي كمساعدين، وداريو هيريرا حكما رابعا، وكريستيان نافارو حكما لتقنية الفيديو المساعد (VAR).