"قلبي معكم".. رسالة دعم مؤثرة من حسام حسن لطفلة فلسطينية

نشرت الطفلة الفلسطينية نسرين سكيك مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي، ظهرت فيه وهي تستمع إلى رسالة صوتية وجهها لها مدرب المنتخب المصري حسام حسن، تضمنت كلمات دعم ومؤازرة للشعب الفلسطيني، عبّر فيها عن تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية بالتزامن مع منافسات بطولة كأس العالم.

وأظهر المقطع الذي نشرته الطفلة نسرين مظاهر فرحتها بكلمات المدرب المصري، حيث وجه فيها التحية والشكر لها وللشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوفه وتضامنه معهم ودعائه للشهداء بالرحمة، فيما عبّرت الطفلة عن سعادتها الغامرة وتمنيها لقاءه واستقباله عقب عودتهم من كأس العالم.

وجاءت الرسالة بعد أن نشرت الطفلة نسرين في وقت سابق مقطع فيديو شكرت فيه المدرب المصري حسام حسن على رفع علم فلسطين عقب فوز المنتخب المصري على المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم.