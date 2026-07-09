بسبب ترمب.. شكوى دولية تهدد عرش إنفانتينو على رأس فيفا

قالت منظمة حقوقية اليوم الأربعاء إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سيُحال إلى محققي الأخلاقيات الأولمبية بسبب انتهاك محتمل للحياد السياسي، بعد أن ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منع حظر أحد لاعبي كأس العالم.

وكان ترمب قد نسب لنفسه الفضل، أول أمس الاثنين، في قرار الفيفا، غير المسبوق في تاريخ كأس العالم الحديث، بالسماح لمهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون باللعب في ذات اليوم ضد بلجيكا، رغم حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة. وقد حقق المنتخب البلجيكي، الذي بدا متأثرا بالضجة المثارة حول القرار، فوزا ساحقا بنتيجة 4 – 1 في سياتل.

وتشير اللجنة الأولمبية الدولية إلى الحياد كأحد "المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية" للهيئات الرياضية مثل الفيفا، ولها سلطة قضائية على إنفانتينو منذ انضمامه إلى مجموعتها الحصرية التي تضم أكثر من 100 عضو مدعو في عام 2020.

وقالت منظمة "فير سكوير"، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن تعنى بالرياضة وحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الأربعاء: "ستقدم منظمة فير سكوير شكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن انتهاك رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، المتكرر لقواعد الحياد السياسي".