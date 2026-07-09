إشارة لمصيره؟ أول رسالة من رونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مغادرة المونديال

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التكهنات بشأن مستقبله مع منتخب البرتغال، بعدما نشر أول رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2026.

واكتفى قائد المنتخب البرتغالي بعبارة قصيرة جاء فيها: "البرتغال دائمًا" ومعها صورتان إحداهما له، والأخرى للفريق البرتغالي من إحدى مباريات المونديال، في رسالة قد تحمل تلميحًا إلى استمراره في تمثيل منتخب بلاده، وعدم اتخاذ قرار الاعتزال الدولي في الوقت الحالي.

وكان رونالدو قد أكد عقب خسارة البرتغال أمام إسبانيا بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، أنه لن يتخذ أي قرار متسرع بشأن مستقبله الدولي، مشيرًا إلى أنه سيجتمع مع أسرته قبل حسم موقفه النهائي.

وفي سياق متصل، أعاد رونالدو نشر رسالة حساب المنتخب البرتغالي لكرة القدم التي وجه فيها الشكر إلى المدرب الراحل عن المنتخب، روبرتو مارتينيز، بعد انتهاء مشواره مع الفريق، وذلك عقب الإخفاق في قيادة البرتغال للمنافسة على لقب كأس العالم 2026.

وهناك ترقب واسع داخل الأوساط الرياضية بشكل عام لمصير رونالدو في الفترة المقبلة، في انتظار القرار النهائي للنجم المخضرم بشأن مواصلة مسيرته الدولية أو إسدال الستار عليها، مع استبعاد تام أن ينهي النجم صاحب الـ 41 عامًا مسيرته الرياضية بشكل عام.