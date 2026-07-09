ما حقيقة تضامن لاعبي المنتخب المغربي مع حسام حسن بإشارة إكس؟

تداولت حسابات على منصات التواصل منشورات تربط بين صور نشرها الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على إنستغرام، يظهر فيها لاعبون وهم يؤدون إشارة إكس، وبين جدل تحكيمي أعقب مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم.

وقدمت المنشورات المتداولة الصور على أنها رسالة تضامن مع منتخب مصر، واحتجاج على ما وصفته بـ"الظلم التحكيمي" الذي تعرض له الفراعنة، مستندة إلى ظهور الإشارة في الصور وإلى عبارة "لا للعنصرية".

وأثار الادعاء تفاعلا واسعا بين جمهور كرة القدم، خصوصا مع تصاعد النقاش حول قرارات التحكيم في مباريات البطولة، ومع تداول صور المنتخب المغربي بوصفها موقفا رياضيا جديدا من أحداث المباراة.

انتشار الادعاء

حظي الادعاء بانتشار واسع عبر منصات التواصل، بعدما أعادت حسابات رياضية وجماهيرية تداول صور منسوبة إلى الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على إنستغرام، وربطتها بالجدل الذي أعقب مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين.

واعتبر ناشرو الصور أن ظهور لاعبي المغرب وهم يؤدون إشارة إكس، بالتزامن مع الحديث عن إشارة مشابهة قام بها مدرب المنتخب المصري حسام حسن خلال المباراة، يمثل رسالة تضامن عربية واضحة مع مصر.

وذهب بعضهم إلى تقديم الصور بوصفها دليلا على أن "الشعوب العربية أصحاب قضية واحدة"، في إشارة إلى التعاطف الجماهيري الواسع مع المنتخب المصري بعد المباراة، وما رافقها من انتقادات للتحكيم وتقنية الفيديو.

حقيقة الصور

بالبحث العكسي وتتبع مصدر الصور، تبين أن الصور صحيحة لكنها قديمة ونشرت بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2026، وتعود الصور إلى جلسة تصوير رسمية جرت قبل انطلاق المونديال، ضمن سياق مرتبط برسالة "لا للعنصرية"، لا ضمن تعليق على مباراة بعينها أو قرار تحكيمي محدد.

ويعني ذلك أن الصور سبقت الجدل التحكيمي الذي ربطتها به الحسابات المتداولة، وأنها لا تمثل منشورا جديدا صدر عقب مباراة المنتخب المصري.

إشارة حسام حسن

وشهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في ثمن نهائي كأس العالم أحداثا دراماتيكية، لم تقتصر على النتيجة التي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بل امتدت لتشمل أزمة تحكيمية كبرى.

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وفي خضم التوتر الذي ساد اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، التقطت العدسات المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن وهو يضم ذراعيه على شكل حرف إكس بوضوح تام، وذلك مباشرة عقب إشهار الحكم البطاقة الصفراء في وجهه.

وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق في أداء طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم عام 2026، بعدما أعرب عن استيائه من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة.

وخسر المنتخب المصري أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، بعدما فرط في تقدمه بهدفين دون رد، ليودع البطولة وسط حالة من الغضب بسبب بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء.