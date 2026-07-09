أوديغارد لنجوم إنجلترا: انتهى المزاح وموعدنا في ربع النهائي

يحرص مارتن أوديغارد، قائد منتخب النرويج، على إبقاء المزاح مع زملائه في أرسنال عند الحد الأدنى، بينما يستعد لمواجهة إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم، في مباراة ستجمع بين عدد من زملائه في النادي على أكبر مسرح كروي.

ويواجه أوديغارد، الذي يحمل أيضا شارة قيادة أرسنال، زملاءه ديكلان رايس وبوكايو ساكا ونوني مادويكي وإبريتشي إيزي، عندما تلتقي النرويج مع إنجلترا على ملعب ميامي يوم السبت.

وقال لاعب الوسط إنه تبادل الحديث مع بعضهم خلال البطولة، لكنه يفضل التركيز على المهمة التي تنتظره بدلا من الانشغال بالمجاملات الودية.

وقال أوديغارد مبتسما للصحفيين اليوم الأربعاء "لم يكن هناك الكثير من المزاح. تحدثت مع بعضهم قليلا خلال البطولة".

وأضاف "من الواضح أننا ندرك تماما المستوى الذي يتمتعون به. أعرفهم جيدا، فهم لاعبون متميزون من الطراز العالمي، ويمثلون ما يُعد على الأرجح أحد أفضل المنتخبات في العالم حاليا، لذا ستكون هذه المباراة اختبارا كبيرا لنا".

إشادة بديكلان رايس

وخص أوديغارد بالثناء ديكلان رايس، الركيزة الأساسية في خط وسط إنجلترا، والذي قد يلعب دورا محوريا في حسم الصراع في وسط الملعب خلال مواجهة دور الثمانية.

وقال "إنه لاعب يقدم كل ما لديه من أجل الفريق، ويقاتل على كل كرة، ويضخ طاقة كبيرة في أداء الفريق ويدفعه إلى الأمام. يمكنه القيام بأدوار عديدة داخل الملعب؛ فهو يجيد الدفاع والهجوم، ويتمتع بحضور بدني قوي، كما أنه متميز في التعامل مع الكرة. إنه لاعب متكامل للغاية، وسيشكل اختبارا مهما لنا جميعا".

وأضاف "لكن الأمر لا يتعلق بديكلان وحده، فالمنتخب الإنجليزي يضم مجموعة من اللاعبين الرائعين. إنها مواجهة كبيرة ونحن متحمسون لها. ونأمل أن نتمكن من كتابة صفحة جديدة من التاريخ".

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وأشار أوديغارد إلى أن منتخب النرويج يستمد كثيرا من الثقة من فوزه المفاجئ على البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في دور الستة عشر، ليبلغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، مؤكدا أن فريقه قادر على تحقيق مفاجأة جديدة رغم دخوله المباراة بصفته الطرف الأقل حظا.

وقال "أعتقد أن الوضع كان مشابها أمام البرازيل في دور الستة عشر، إذ لم نكن المرشحين للفوز، لكن كما رأيتم، كل شيء ممكن في كرة القدم. سنبذل قصارى جهدنا ونرى ما يمكننا تحقيقه، ونحن نتطلع إلى هذه المباراة".

وأضاف "علينا أن نؤمن بقدراتنا. لقد أظهرنا للعالم أننا فريق جيد. في كرة القدم كل شيء وارد. ورغم أننا نُصنف مرة أخرى كطرف أقل حظا، فلننتظر ما سيحدث، مع الحرص على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة".