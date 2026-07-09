أموال غامضة وصفقات مشبوهة.. "إف بي آي" يلاحق الاتحاد الأرجنتيني

وجد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نفسه في دائرة الضوء مرة أخرى بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تحقيقات تقودها السلطات الأمريكية بشأن عملياته المالية.

ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية وأرجنتينية، من بينها "فوكس" (Fox) و"لا ناسيون" (La Nación)، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ونيابة اتحادية أمريكية إجراءات للتحقيق في معاملات مالية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي يترأسه كلاوديو تابيا.

وتتركز التحقيقات، بحسب المصادر نفسها، على عقود تجارية وعمليات مالية دولية مرت عبر النظام المصرفي الأمريكي، حيث تسعى السلطات إلى معرفة طبيعة هذه التحويلات ومسار الأموال المرتبطة بأنشطة الاتحاد.

مئات الملايين من الدولارات تحت التدقيق

تشير التقارير إلى أن التحقيقات تشمل شركة TourProdEnter LLC التي كانت تدير جزءا من العقود التجارية الدولية للاتحاد الأرجنتيني.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام نفسها، فإن هذه الشركة تعاملت مع مبالغ مالية كبيرة، من بينها نحو 260 مليون دولار مرتبطة بأنشطة تجارية للاتحاد، فيما يركز المحققون على بعض التحويلات التي لم تكن وجهتها النهائية واضحة بشكل كامل في الوثائق المصرفية.

كما يتم فحص عمليات مالية عبر عدد من البنوك الأمريكية، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات مالية تستوجب إجراءات قضائية.

وأوضحت أن المحققين الأمريكيين بدؤوا في الاستماع إلى بعض الشهود في إطار هذه التحقيقات، من بينهم رجل الأعمال غييرمو توفوني، الذي خضع لجلسة استماع عن بعد مع محققين من إف بي آي (FBI) ونيابة الجرائم المالية.

وتسعى السلطات الأمريكية، وفق المصادر نفسها، إلى جمع معلومات أكثر حول طريقة إدارة بعض العقود التجارية والتدفقات المالية المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني.

في المقابل، تشير التقارير إلى أن الإجراءات القضائية داخل الأرجنتين تسير بوتيرة أبطأ بسبب اعتراضات قانونية وطلبات تقدمت بها أطراف معنية بالقضية للطعن في بعض الوثائق والإجراءات.

إعلان

ويركز جزء من النزاع القانوني على مدى إمكانية استخدام المستندات المالية التي تم الحصول عليها من الولايات المتحدة ضمن التحقيقات القضائية المحلية.

لا اتهامات نهائية حتى الآن

ورغم الضجة التي أثارتها هذه القضية، لا توجد في الوقت الحالي أحكام قضائية أو إثباتات نهائية تثبت تورط الاتحاد الأرجنتيني أو مسؤوليه في عمليات فساد أو مخالفات جنائية.

وتبقى التحقيقات في مرحلة جمع المعلومات، بينما تواصل السلطات الأمريكية فحص المعطيات المالية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

لكن توقيت هذه التحقيقات، بالتزامن مع وجود المنتخب الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمنافسة على لقب كأس العالم، جعل الملف يحظى باهتمام واسع، ووضع إدارة كرة القدم الأرجنتينية أمام مزيد من الأسئلة حول طريقة تسييرها وشفافية معاملاتها المالية.