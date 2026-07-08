12 كيلومترا في المباراة الواحدة.. أسرار الإعداد البدني لحكام مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن برنامج إعداد حكام مونديال 2026 انطلق قبل نحو أربع سنوات، من خلال خطة تدريبية شبيهة بتلك التي يخضع لها اللاعبون المحترفون. لذلك لا يقتصر نجاحه على معرفة قوانين اللعبة، بل يعتمد أيضا على جاهزيته البدنية وقدرته على مواكبة نسق المباريات في مختلف الظروف المناخية.

ويقطع حكم الساحة خلال المباراة الواحدة ما بين 12 و13 كيلومترا، وهي مسافة تقارب ما يقطعه العديد من اللاعبين، ما يجعل اللياقة البدنية عاملا أساسيا في اتخاذ القرارات الصحيحة.

ويواجه الحكام تحديات مختلفة خلال البطولة، بين الرطوبة العالية في ميامي واللعب على ارتفاع يتجاوز 2200 متر فوق سطح البحر في مكسيكو سيتي، إضافة إلى التنقلات الطويلة واختلاف التوقيت ودرجات الحرارة. وأوضح (فيفا) أن التجربة المكتسبة خلال كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة ساعدت على إعداد الحكام للتعامل مع الحرارة والرطوبة وفروق التوقيت.

أجهزة حديثة وطاقم طبي متكامل

يضم طاقم تحكيم كأس العالم 2026، 52 حكما للساحة و88 حكما مساعدا و30 حكما لتقنية الفيديو، يمثلون 50 اتحادا وطنيا. ويقيم الحكام في مدينة ميامي ضمن برنامج متكامل يشمل التدريب والتغذية والتعافي والإعداد الفني، بإشراف 12 اختصاصيا طبيا و10 اختصاصيين في العلاج الطبيعي، إضافة إلى طاه متخصص في التغذية الرياضية.

يعتمد برنامج الإعداد على تدريبات خاصة بالتحمل والقوة والسرعة والرشاقة والتسارع، مع محاكاة لظروف المباريات. كما يراقب اختصاصيو الأداء كل انطلاقة وسرعة ونبضات القلب وفترات التعافي، بهدف ضمان تمركز الحكام في أفضل مكان عند اللقطات الحاسمة. وتشير الدراسات إلى أن الإرهاق قد يؤدي إلى ضعف التمركز أو بطء رد الفعل، وهو ما قد يتسبب في أخطاء تحكيمية مؤثرة.

كما يستخدم الحكام أجهزة تحديد المواقع (GPS) وأجهزة مراقبة نبضات القلب واختبارات حمض اللاكتيك، لتقييم المجهود البدني وتعديل الأحمال التدريبية وفقا لحالة كل حكم. وأكد (فيفا) أنه يعتمد على أنظمة تتبع البيانات نفسها المستخدمة مع اللاعبين. ‏كرة القدم الأمريكية – كأس العالم 2026 – المجموعة J – النمسا ضد الأردن – ملعب سان فرانسيسكو لمنطقة الخليج، سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة – 16 يونيو 2026 الحكم داهان بيدا يركض لعرض شاشة الفيديو قبل منح النمسا ركلة جزاء رويترز/كارلوس باريا‏

التعافي جزء أساسي من البرنامج

تشهد الأيام الثلاثة التي تسبق المباريات تدريبات تحاكي أجواء اللقاءات الرسمية، مع التركيز على السرعة والتسارع. أما بعد المباريات، فيخضع الحكام لبرامج تعاف تشمل التدليك والعلاج بالتبريد وتمارين الاستشفاء، إلى جانب استخدام مكملات الترطيب وإعادة جدولة التدريبات للحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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ورغم هذه الاستعدادات، تبقى الإصابات واردة، إذ تعرض الحكم الألماني فيليكس تسفاير لتقلصات عضلية خلال مباراة الولايات المتحدة وأستراليا في دور المجموعات، واضطر إلى تلقي المساعدة من لاعبي المنتخبين وأحد الحكام المساعدين قبل أن يتمكن من استكمال اللقاء.

ومع دخول كأس العالم 2026 مراحلها الحاسمة، يبقى الحكام مطالبين بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، في ظل إدراكهم أن قرارا واحدا أو صفارة واحدة قد يكون لها تأثير مباشر في مصير المباريات.