4 أساطير و5 أرقام قياسية.. كيف أصبح مونديال 2026 بطولة المخضرمين؟

أثبتت بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية خطأ التوقعات التي سادت قبل ثلاث سنوات ونصف (خلال بطولة قطر 2022) والتي رأت في تلك النسخة الوداع الأخير لجيل من أساطير كرة القدم الحديثة.

فعلى عكس التوقعات التي فرضت اعتزالاً دولياً وشيكاً لأسماء رنانة، شهدت بطولة 2026 الحضور الأكبر للاعبين المخضرمين، لتسجل رسمياً "الأقدم في تاريخ المونديال" من حيث متوسط أعمار اللاعبين والتشكيلات الأساسية منذ بدء رصد البيانات الإحصائية عام 1966.

كسر فرضية "الوداع الأخير" لأساطير اللعبة

توقع الكثيرون أن تكون بطولة قطر 2022 نهاية المسيرة الدولية لعدد من العمالقة، إلا أن بطولة 2026 شهدت استمراريتهم وتواجدهم الفعّال، وأبرزهم:

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو: رغم الحديث عن اكتفاء ميسي بإرثه ورونالدو بجدوى وجوده، شارك كلاهما في هذه النسخة.

لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش: واصلا قيادة منتخبهما رغم تخطي حاجز الثلاثين بمسافة.

مانويل نوير: عاد وتواجد في البطولة ليرد على الشكوك حول تراجع مستواه جراء الإصابات السابقة.

الاعتماد على عنصر الخبرة

كشفت البيانات التحليلية لنسخة 2026 عن أرقام غير مسبوقة تؤكد التوجه نحو "عصر الخبرة":

سجلت البطولة أعلى متوسط أعمار للتشكيلات الأساسية في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966 بواقع 28 عاماً و117 يوماً، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال 2018 (والذي كان 28 عاماً و11 يوماً) بفارق 106 أيام.

بالعودة إلى الخلف، تراوح متوسط أعمار اللاعبين الأساسيين بين بطولتي 1982 و2014 بين (27 عاماً و18 يوماً) و(27 عاماً و248 يوماً)، مما يوضح أن بطولة 2018 كانت أول بطولة يتجاوز فيها المعدل حاجز 28 عاماً، قبل أن يأتي مونديال 2026 ليحطم هذا الرقم تماماً.

صدارة قائمة اللاعبين الأكبر سناً

من بين أكبر عشرة لاعبين شاركوا في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، تواجد أربعة لاعبين من نسخة 2026 وحدها، وهو إنجاز فريد حيث لم يسبق لأي بطولة أخرى أن ضمت أكثر من لاعب واحد في هذه القائمة الذهبية.

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شهدت البطولة دخول خمسة لاعبين مخضرمين ضمن قائمة أفضل 25 لاعباً الأكبر سناً في تاريخ المونديال، وهم:

1-مانويل نوير (40 عاماً و94 يوماً)

2-فوزينيا (40 عاماً و30 يوماً)

3-فرناندو موسليرا (40 عاماً و11 يوماً)

4-يوتو ناغاتومو (39 عاماً و287 يوماً)

5-هيرنان غالينديز (39 عاماً و93 يوماً)

إنجازات قياسية خاصة بالمنتخبات والمباريات

المنتخب الإنجليزي: أصبح دان بيرن أكبر لاعب إنجليزي يشارك لأول مرة في كأس العالم منذ عام 1950 (منذ عهد ستانلي ماثيوز)، حيث خاض مباراة ثمن النهائي ضد المكسيك بعمر 34 عاماً و58 يوماً.

أدوار خروج المغلوب: شهدت بطولة 2026 مشاركة ثلاثة من أصل أقدم أربعة لاعبين (وتشكيلات) في تاريخ الأدوار الإقصائية منذ عام 1966. حيث سجل منتخب كاب فيردي أكبر تشكيلة أساسية في تاريخ هذه الأدوار بمعدل (31 عاماً و197 يوماً) ضد الأرجنتين، يليه منتخب كولومبيا بمعدل (30 عاماً و344 يوماً) ضد غانا.

دور المجموعات: سجل المنتخب الإيراني أكبر تشكيلة أساسية في المونديال منذ عام 1966 على الأقل، بمعدل (32 عاماً و181 يوماً) خلال مباراته ضد بلجيكا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الأسباب الكامنة وراء استمرارية المخضرمين

يعود الارتفاع التصاعدي لمتوسط أعمار اللاعبين إلى ركيزتين أساسيتين:

فلسفة المنتخبات مقابل الأندية: تميل الأندية لبناء تشكيلات شابة لضمان المستقبل الاستثماري، في حين تبحث المنتخبات الوطنية في البطولات المجمعة القصيرة عن "الوصفة الفورية للنجاح"، وحالياً، تُثبت الخبرة أنها الخيار الأكثر أماناً وتحقيقاً للنتائج الإيجابية.

التطور العلمي والتكنولوجي: ساهمت الطفرة الكبيرة في علوم الرياضة، الفهم العميق للتغذية، علم وظائف الأعضاء، التحليل الرقمي للبيانات، وأساليب الاستشفاء الحديثة، في إطالة العمر الملعبي للنجوم بشكل ملحوظ مقارنة بالعقود الماضية.

التحديات والتهديدات المستقبلية

رغم نجاح اللاعبين في إطالة مسيراتهم، يواجه هذا الاتجاه تهديداً بدنياً واضحاً متمثلاً في تراكم المباريات وازدحام الأجندة الدولية: