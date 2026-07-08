مواجهة علمي فلسطين وإسرائيل تخطف الأضواء في مدرجات قمة مصر والأرجنتين

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق لحظة مواجهة بين علمي فلسطين وإسرائيل في مدرجات ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة، خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم عام 2026 وبعدها.

وأظهر الفيديو مشجعين للمنتخب المصري وهم يرفعون العلم الفلسطيني في المدرجات، في حين ظهر مشجع وسط الجماهير الأرجنتينية وهو يرفع العلم الإسرائيلي، في مشهد أثار تفاعلا واسعا عبر المنصات الرقمية.

وكانت الأجواء في المدرجات شهدت حضورا لافتا للجماهير المصرية التي رفعت الأعلام الوطنية، إلى جانب العلم الفلسطيني خلال مشوار المنتخب في البطولة. كما رصدت وكالة رويترز صورا لمشجعين مصريين يحملون العلم الفلسطيني في مدرجات ملعب أتلانتا بعد المباراة.

ولم تصدر أي جهة رسمية تعليقا حول واقعة رفع الأعلام في المدرجات، فيما واصلت اللقطات انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح أحد المشاهد التي رافقت المواجهة المثيرة بين مصر والأرجنتين.

وجاءت هذه اللقطات بعد المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين على مصر بنتيجة (3-2)، في مواجهة درامية قلب خلالها المنتخب الأرجنتيني تأخره بهدفين إلى انتصار في اللحظات الأخيرة.

وتزامنت هذه الواقعة مع جدل واسع حول المباراة نفسها، خاصة بعد احتجاجات الجانب المصري على بعض القرارات التحكيمية، وتقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن أداء طاقم التحكيم.