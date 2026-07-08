رياضة|كأس العالم 2026

مواجهة علمي فلسطين وإسرائيل تخطف الأضواء في مدرجات قمة مصر والأرجنتين

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Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group B - Seattle Sounders v Paris St Germain - Lumen Field, Seattle, Washington, U.S. - June 23, 2025 Seattle Sounders fans with Palestinian flags REUTERS/Agustin Marcarian
جماهير ترفع العلم الفلسطيني في كأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 8/7/2026
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آخر تحديث: 15:17 (توقيت مكة)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق لحظة مواجهة بين علمي فلسطين وإسرائيل في مدرجات ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة، خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم عام 2026 وبعدها.

وأظهر الفيديو مشجعين للمنتخب المصري وهم يرفعون العلم الفلسطيني في المدرجات، في حين ظهر مشجع وسط الجماهير الأرجنتينية وهو يرفع العلم الإسرائيلي، في مشهد أثار تفاعلا واسعا عبر المنصات الرقمية.

وكانت الأجواء في المدرجات شهدت حضورا لافتا للجماهير المصرية التي رفعت الأعلام الوطنية، إلى جانب العلم الفلسطيني خلال مشوار المنتخب في البطولة. كما رصدت وكالة رويترز صورا لمشجعين مصريين يحملون العلم الفلسطيني في مدرجات ملعب أتلانتا بعد المباراة.

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ولم تصدر أي جهة رسمية تعليقا حول واقعة رفع الأعلام في المدرجات، فيما واصلت اللقطات انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح أحد المشاهد التي رافقت المواجهة المثيرة بين مصر والأرجنتين.

وجاءت هذه اللقطات بعد المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين على مصر بنتيجة (3-2)، في مواجهة درامية قلب خلالها المنتخب الأرجنتيني تأخره بهدفين إلى انتصار في اللحظات الأخيرة.

وتزامنت هذه الواقعة مع جدل واسع حول المباراة نفسها، خاصة بعد احتجاجات الجانب المصري على بعض القرارات التحكيمية، وتقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن أداء طاقم التحكيم.

المصدر: الجزيرة

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