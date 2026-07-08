"جريمة تمييز".. مصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين وتطالب بعقوبة مغلظة

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، مطالبا فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين بدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال أبوريدة في تصريحات للصحفين بفندق الإقامة، مساء الثلاثاء، إنه تقدم بشكوي "بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين، ما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنه طالب بالتحقيق مع طاقم الحكام بالكامل بما فيهم حكام تقنية الفيديو (فار) "بسبب الأخطاء الفجة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي نرى أنها لصالح منتخب مصر ونرى فيها أحقية الفراعنة في هدف صحيح وركلة جزاء".

أوضح أبو ريدة أنه طالب أيضا باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال "بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة".

وكان منتخب مصر ودع كأس العالم من دور الـ16، بعدما خسر 2 / 3 أمام الأرجنتين، حيث أخفق لاعبوه في الحفاظ على تقدمهم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، الذي أقيم في أتلانتا.