المغرب ضد فرنسا.. حاسوب ذكي يتوقع الفائز في قمة ربع نهائي مونديال 2026

يسعى المنتخب المغربي إلى الثأر من خسارته أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، عندما يلتقي المنتخبان الخميس في ربع نهائي مونديال 2026.

وتدخل فرنسا المباراة وهي المرشح الأبرز للفوز، إذ يمنحها الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا" فرصة تبلغ 60.9% للتأهل، مقابل 16.9% للمغرب، فيما تبلغ احتمالية انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 22.2%.

ويتطلع المنتخب الفرنسي إلى بلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، بعدما توج باللقب في 2018 وحل وصيفًا في 2022. وإذا نجح في تجاوز المغرب، فسيصبح ثالث منتخب في التاريخ يبلغ المربع الذهبي في ثلاث نسخ متتالية، بعد ألمانيا والبرازيل.

ووصلت فرنسا إلى ربع النهائي عقب فوز صعب على باراغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة، متساويًا مع ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند في صدارة سباق الحذاء الذهبي.

كما يقدم مايكل أوليسي بطولة مميزة، إذ أسهم بشكل كبير في القوة الهجومية لفرنسا إلى جانب مبابي، بينما يواصل المنتخب سلسلة نتائج قوية حقق خلالها سبعة انتصارات متتالية في المباريات الرسمية.

في المقابل، يواجه المغرب شكوكًا بشأن جاهزية إسماعيل صيباري، الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال الفوز على كندا في دور الـ16، بعدما سجل في جميع مباريات دور المجموعات. وفي حال غيابه، سيعتمد المدرب محمد وهبي على إبراهيم دياز وأشرف حكيمي لمواصلة التألق الهجومي.

ويعد دياز أكثر اللاعبين المغاربة مساهمة بالأهداف منذ كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما سجل ستة أهداف وصنع أربعة، فيما يتصدر حكيمي قائمة المدافعين الأكثر صناعة للفرص في آخر نسختين من كأس العالم، كما صنع 15 فرصة في نسخة 2026، وهو أعلى رقم لمدافع أفريقي في نسخة واحدة منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية.

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كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع شادي رياض بسبب إصابة في الركبة، بينما ينتظر المنتخب الفرنسي موقف أوريليان تشواميني وويليام ساليبا من اللحاق بالمباراة بعد تعرضهما لإصابتين في اللقاء السابق.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في نصف نهائي مونديال 2022، عندما فازت فرنسا بهدفين دون رد، كما لم يخسر المنتخب الفرنسي في أي من المواجهات الست السابقة أمام المغرب، محققًا ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

ورغم ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن نصف هزائم فرنسا في كأس العالم خلال القرن الحالي جاءت أمام منتخبات أفريقية، ما يمنح المغرب دافعًا إضافيًا لمحاولة صناعة مفاجأة جديدة وبلوغ نصف النهائي.