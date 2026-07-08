للمرة السادسة منذ 1986.. 6 منتخبات أوروبية تكتسح ربع نهائي مونديال 2026

تواصل المنتخبات الأوروبية فرض حضورها القوي في كأس العالم 2026، بعدما ضمنت ستة منتخبات أوروبية مكانها في الدور ربع النهائي من البطولة.

وعن أوروبا تأهلت منتخبات فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، النرويج، إنجلترا وسويسرا، بينما يمثل القارتين الأخريين كل من الأرجنتين والمغرب، ليكون الثنائي غير الأوروبي الوحيد في قائمة المتأهلين.

وتعد هذه المرة السادسة منذ مونديال عام 1986 التي تصل فيها ستة منتخبات أوروبية على الأقل إلى ربع نهائي كأس العالم. رغم قوة الحضور الأوروبي في نسخة عام 2026، فإن هذا السيناريو ليس جديدا في تاريخ كأس العالم. ففي مونديال عام 2018، وصلت ستة منتخبات أوروبية إلى ربع النهائي، وهي فرنسا، كرواتيا، بلجيكا، إنجلترا، روسيا والسويد.

كما تكرر الأمر في نسخة عام 2006 مع إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، أوكرانيا وإنجلترا. وكانت أوروبا حاضرة بستة منتخبات أيضاً في مونديالي عامي 1998 و1990، بينما سجلت نسخة عام 1994 رقما أكبر بوصول سبعة منتخبات أوروبية إلى الدور ربع النهائي. أما في مونديال عام 2022، فقد بلغ عدد المنتخبات الأوروبية في ربع النهائي خمسة فقط.

ويفسر الحضور الأوروبي الكبير في البطولة أيضا بعدد المنتخبات المشاركة، إذ حصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على 16 مقعدا في كأس العالم عام 2026. في المقابل، شاركت أفريقيا بعشرة منتخبات، وآسيا بتسعة منتخبات، ومنطقة الكونكاكاف بستة منتخبات، وأمريكا الجنوبية بستة منتخبات، بينما مثلت نيوزيلندا منطقة أوقيانوسيا.

ومن بين المنتخبات الأوروبية، غادر منتخب واحد فقط البطولة في دور الـ16، وهو المنتخب البرتغالي الذي خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي. كما احتاجت سويسرا فقط إلى خوض الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح أمام كولومبيا من أجل التأهل، بينما حسمت بقية المنتخبات الأوروبية المتأهلة مواجهاتها قبل الوصول إلى الوقت الإضافي.

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وتؤكد أرقام ربع نهائي مونديال عام 2026 استمرار التفوق الأوروبي في المراحل الأخيرة من كأس العالم، رغم أن القارة لم تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد ممثليها ضمن أفضل ثمانية منتخبات.