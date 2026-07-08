"لا أحد يمنحك الهدايا".. أول تصريح من ميسي عقب الفوز الدراماتيكي على مصر

في أول تصريحات له عقب الفوز على مصر في مباراة دراماتيكية مثيرة، قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن هذا الفريق من لاعبي الأرجنتين "لعب مباراة مجنونة" مشيدًا بالروح التي أبرزها لاعبو التانغو الذين لعبوا حتى صافرة الحكم.

وقال ميسي عقب المباراة في تصريحات للصحفيين: "لقد قدموا مباراة مجنونة حقًأ، ونجحوا في قلب موقف بالغ الصعوبة".

وأردف: "هذه المجموعة نجحت في اختبار صعب، خصوصًا في هذه الكأس حيث لا أحد يمنحك أي هدايا، وحيث تصبح مهمة تسجيل الأهداف أمام أي خصم أمرًا بالغ الصعوبة".

وكان المنتخب الأرجنتيني قد نجح في قلب تأخره أمام مصر بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضاربًا موعدًا في ربع النهائي مع سويسرا التي فازت بركلات الترجيح على كولومبيا وأقصتها من ثمن النهائي.

تقدم المنتخب المصري أولًا عن طريق كل من ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل أن يقلص كريستيان روميرو الفارق ثم يتعادل ليونيل ميسي ويسجل إنزو فيرنانديز هدف الفوز للتانغو في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة.