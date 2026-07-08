كرواتيا تصعد ضد الفيفا.. شكوى مرتقبة بعد جدل التحكيم أمام البرتغال

تتواصل تداعيات المواجهة التي جمعت البرتغال وكرواتيا، بعدما أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عزمه المطالبة بتفسيرات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب إلغاء هدف التعادل الذي سجله يوشكو غفارديول، في قرار أثار جدلا واسعا.

ولم تكتف كرواتيا بالاحتجاج على قرارات التحكيم التي رافقت خسارتها أمام البرتغال في ثمن نهائي كأس العالم 2026، بل صعدت موقفها بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ملوحة بتقديم شكوى على خلفية ما وصفته بسوء استخدام التكنولوجيا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الكرواتي توميسلاف باكاك: "أرسلنا رسالة إلى رئيس فيفا نعبر فيها عن خيبة أملنا واعتراضنا على مباراة البرتغال، ليس بسبب القرارات التحكيمية بحد ذاتها، فهذه تبقى محل نقاش بعد كل مباراة، وإنما بسبب الطريقة التي اتخذت بها تلك القرارات".

وأضاف أن تقنية الفيديو طُبقت، بحسب رأيه، بشكل خاطئ عند احتساب ركلة الجزاء لصالح البرتغال، مؤكدا أن حكم المباراة لم يكن ينبغي استدعاؤه لمراجعة اللقطة.

كما انتقد الاتحاد الكرواتي قرار إلغاء هدف غفارديول، معتبرا أن احتساب التسلل استند إلى تدخل غير موجود من ماتانوفيتش، رغم ما أظهرته بيانات مستشعر الكرة.

وأضاف باكاك: "نعتبر أن ما حدث يمثل إساءة لاستخدام التكنولوجيا. نحن ندعم التطور التقني في كرة القدم، لكننا نعتقد أن تطبيقه بهذه الطريقة لا يخدم فيفا ولا المنتخبات ولا الجماهير".

وأشار إلى أن الاتحاد الكرواتي ينتظر ردا رسميا من فيفا، محذرا من أن هذه السابقة قد تفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول استخدام التكنولوجيا في التحكيم.

وكان فيفا قد أوضح أن المستشعر الموجود داخل الكرة رصد ملامسة الكرة لشعر المهاجم إيغور ماتانوفيتش، وهو ما اعتبر تدخلا أدى إلى احتساب حالة تسلل وإلغاء الهدف. غير أن الاتحاد الكرواتي رفض هذا التفسير، معتبرا أن التكنولوجيا استخدمت بطريقة خاطئة، وأن القرار يتعارض مع قوانين اللعبة وروح كرة القدم.

شكوى مرتقبة

وبحسب الاتحاد الكرواتي، فإن الخطاب الموجه إلى فيفا قد لا يكون نهاية القضية، إذ تدرس الهيئة الكرواتية اتخاذ خطوات قانونية إضافية إذا لم تحصل على توضيحات مقنعة بشأن القرارات المثيرة للجدل.

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وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى التحكيم وتقنيات المساعدة خلال كأس العالم 2026، بعدما سبق لعدة اتحادات، من بينها بلجيكا وإنجلترا، أن أعربت عن اعتراضها على بعض القرارات التي شهدتها البطولة.