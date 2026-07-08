كاسباروف ينتقد فيفا ويصفه بـ"المزحة الفاسدة" بعد خسارة مصر أمام الأرجنتين

شن أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف هجوما حادا على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ما اعتبره "كيلا بمكيالين" لصالح النجوم والمنتخبات الكبيرة في كأس العالم.

وكتب كاسباروف عبر حسابه على منصة إكس معلقا على مباراة مصر والأرجنتين، التي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة (2-3) وما شهدته من قرارات: "هدف مصري مذهل يُلغى بسبب خطأ وقع بعيدا عن الكرة، ثم بعد دقائق تتكرر الحالة نفسها مع الأرجنتين، لكن الهدف يُحتسب! لا مراجعة من حكم الفيديو المساعد (VAR)، ولا حتى تدخل؟ مرة أخرى، يبدو فيفا وكأنه مزحة فاسدة، تكيل بمكيالين وتجامل النجوم".

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم بعدما فرط في تقدمه بهدفين ليخسر (2-3) أمام الأرجنتين، ليفوت فرصة بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد وجه اتهاما صريحا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد توديع كأس العالم بالخسارة أمام الأرجنتين، قائلا: "كنا أفضل، ولكن ما حدث ظلم، شعار فيفا اللعب النظيف والاحترام، ولكن ظُلِمنا بأخطاء تحكيمية قاتلة ومؤثرة".

وأشار في تصريحات تلفزيونية: "الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لنا، وألغى هدفا لسبب غير مفهوم".

وأضاف: "لقد واجهنا بطل العالم، لكن منتخب الأرجنتين يحظى بمساندة لاعتبارات تسويقية لضمان استمرار ميسي وحامل اللقب في كأس العالم".

وشدد: "لا أحب الخسارة بطبعي، خاصة عندما تكون ظالمة، وأعتذر لجماهيرنا، وأقول لهم أنا آسف، كنا نتمنى إسعادكم، وهدفنا كان الوصول إلى مرحلة أبعد، وأقول لهم لا تحزنوا".

واستطرد: "لقد شكلنا فريقا مشرفا لمصر في وقت قصير، وطموحي لا يتوقف، نريد أن نواصل مشوارنا، دخلنا عمق الكرة العالمية".

وختم حسام حسن: "لقد أثبتنا أننا لا نهاب أحدا، رغم أن قوامنا أغلبه لاعبون في الدوري المحلي بينما نواجه منتخبات تضم عددا كبيرا من المحترفين في أوروبا".