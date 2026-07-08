(فيديو) "تحول إلى حيوان".. هكذا وصف إبراهيموفيتش ما قدمه ميسي أمام مصر

خص النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإشادة بعد الأداء الحاسم الذي قدمه أمام مصر، مؤكدا أن قائد منتخب الأرجنتين أثبت مجددا أنه لا يزال قادرا على صناعة الفارق في أكبر المحافل.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" (Fox Sports) إن ليونيل ميسي تحول إلى "حيوان" خلال المباراة التي قادت الأرجنتين للفوز المثير على مصر بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وتحديدا بعد العودة من فترة تناول المياه الثانية.

وأضاف النجم السويدي: "ميسي أصبح كأنه حيوان (وحش) ولم يستطع أحد إيقافه، واصل التقدم بلا توقف، ورأينا النسخة التي اعتدنا مشاهدتها منه، والتي ما زلنا نراها حتى الآن".

وأشار إبراهيموفيتش إلى أن الدافع الكبير الذي يمتلكه ميسي رغم كل إنجازاته هو أكثر ما يثير إعجابه، قائلا: "يمكنك أن ترى مدى أهمية الأمر بالنسبة له من الناحية العاطفية، تذكروا أنه سبق له الفوز بكأس العالم، وحقق العديد من الألقاب، وفاز بالكرة الذهبية وكل شيء. سيرته الذاتية مكتملة، لكنه لا يزال يريد المزيد، وهذا أمر مذهل".

وكان منتخب الأرجنتين قد قلب تأخره بهدفين أمام منتخب مصر إلى فوز درامي بنتيجة 3-2، بعدما سجل ميسي هدف التعادل، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقود حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي.

وبهذا الهدف، انفرد ميسي بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف، متقدما بفارق هدف واحد عن كل من كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، في انتظار مواجهة الفائز من لقاء كولومبيا وسويسرا في الدور ربع النهائي.