رغم تعيين حكم أرجنتيني.. فرنسا ترفض إثارة الجدل قبل لقاء المغرب

رفض لاعبو المنتخب الفرنسي الانجرار إلى أي جدل بشأن تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لإدارة مواجهة فرنسا والمغرب، المقررة الخميس في ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكدين أن تركيزهم ينصب بالكامل على المباراة وليس على هوية طاقم التحكيم.

وجاء تعيين تيو بعد الانتقادات التي رافقت أداء الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف في مباراة فرنسا وباراغواي في ثمن النهائي، كما أنه أعاد إلى الأذهان الجدل الذي شهدته الأرجنتين عقب تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه لإدارة مواجهة منتخبها أمام مصر، بسبب حساسية المنافسة بين فرنسا والأرجنتين وإمكانية التقائهما مجددا في نهائي البطولة.

أوباميكانو: تركيزنا على المغرب

استبعد مدافع فرنسا دايوت أوباميكانو أي تأثير لتعيين الحكم على استعدادات المنتخب، مؤكدا أن الفريق اعتاد عدم الانشغال بمثل هذه الأمور.

وقال: "لن أركز على هوية الحكم، لم نفعل ذلك أبدا. تركيزنا منصب على المغرب، وما نريده هو الفوز بالمباراة، فهذا هو الأمر الأهم".

ريسير: لا داعي للبارانويا

من جانبه، دعا روبن ريسير، الحارس الثالث للمنتخب الفرنسي، إلى عدم تضخيم القضية، مشيرا إلى أن اختيار الحكام يتم وفقا لمعايير الكفاءة.

وقال: "لا ينبغي أن نقع في فخ البارانويا، فهذا دوركم أنتم (الإعلام) في تضخيم مثل هذه القضايا. صحيح أن هناك مرارة مستمرة منذ نهائي كأس العالم 2022، لكن هذا جزء من اللعبة. وإذا كان هؤلاء الحكام موجودين هنا، فلأنهم يملكون المستوى الذي يؤهلهم لإدارة مباريات البطولة".

كما أشار المقربون من المنتخب الفرنسي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق أن عيّن حكما هولنديا لإدارة مباراة فرنسا والسويد، رغم احتمال مواجهة المنتخبين لاحقا، في إشارة إلى أن مثل هذه التعيينات لا تعد أمرا استثنائيا.

حكم يملك خبرة مونديالية

ويتمتع الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو (44 عاما) بخبرة دولية كبيرة، إذ أدار حتى الآن مباراتين في مونديال 2026، هما جنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية، وكندا أمام البوسنة والهرسك.

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كما سبق له إدارة ثلاث مباريات في كأس العالم 2022، من بينها مواجهة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي، التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف دون رد.

ويعرف تيو بكثرة استخدام البطاقات، إذ أشهر منذ ظهوره الأول في كأس العالم 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.