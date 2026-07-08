احتفالات وشماتة في إسرائيل بعد إقصاء منتخب مصر من المونديال

أثار خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لكأس العالم على يد الأرجنتين موجة واسعة من الشماتة في الأوساط الإسرائيلية، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات احتفالية وساخرة استهدفت المنتخب المصري وجماهيره، فيما استغل بعض المعلقين الإسرائيليين النتيجة لتوجيه هجمات سياسية وإطلاق عبارات عدائية بحق مصر والفلسطينيين.

وكتب الإسرائيلي عيدان ديني على حسابه بفيسبوك "احتفالات في حديقة تشارلز كلور بتل أبيب عقب هدف الفوز الذي أحرزته الأرجنتين على مصر، بعد أن قلبت تأخرها بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2".

وأضاف: "بالمناسبة، في غزة، تعاطف الناس في الشوارع مع مصر. من المؤسف أن مصر لن توافق أبدا على إعادة حكمها العسكري التاريخي في غزة".

وتعليقا على تقرير نشرته القناة 14 الإسرائيلية بعنوان "شاهدوا..مدرب مصر يهاجم مشجعا يحمل العلم الإسرائيلي".

كتب معلق إسرائيلي: “ليُمح ذكرهم، فقد كانوا وما زالوا أكبر أعدائنا”.

وفي السياق ذاته، كتب الإسرائيلي برعيش فيلمر: "الشيء الوحيد الذي يستفزهم أكثر من الكراهية، هو رؤية العلم الإسرائيلي بعد أن تلقوا هزيمة في الملعب. استمروا في البكاء".

وكتب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين: "يا مصريين علم فلسطين كان نحس عليكم. لو لم ترفعوه في المباراة السابقة لكنتم الان فُزتم على الأرجنتين كما فزتم قبل. القضية لعنة تُدمر كل من يتبناها".

وختم بقوله "يا شماتة كوهين".

وعلى إنستغرام كتبت إسرائيلية تحمل حساب باسم priscilamaddalen: "يا لها من متعة أن نرى المصريين يصعدون إلى الطائرة في طريقهم إلى بلادهم، ههههههه. والآن لم يتبقَّ سوى المغرب… أتمنى أن يُقصى أيضا، آمين".

وقال آخر باسم نيف إيليا: "بصفتي مشجعا لرونالدو، كانت المباراة عادلة تماما، لكن كعادتهم، سيواصل هؤلاء المصريون البكاء والتذمر مثل المهرجين".