بعد استقالة ناغلسمان.. أسطورة ألمانيا يزيد فرص كلوب في تدريب "المانشافت"

ألمح يورغن كلوب إلى رغبته في توقيع عقد طويل الأمد عند قيادة منتخب ألمانيا، مثلما كان يفعل في تجاربه السابقة مع الأندية التي عمل بها.

ويبقى كلوب (59 عاما) المرشح الأبرز لخلافة يوليان ناغلسمان الذي استقال من تدريب منتخب ألمانيا بعد توديع كأس العالم 2026 بالخسارة أمام باراغواي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعمل كلوب مع ثلاثة أندية لفترات طويلة، وهي ماينز الألماني من 2001 إلى 2008، وبوروسيا دورتموند الألماني من 2008 إلى 2015، وأخيرا ليفربول الإنجليزي من 2015 إلى 2024.

وقال كلوب الذي يشارك في تحليل مباريات كأس العالم عبر قناة "ماغينتا تي في": "عملت في الأندية لفترة طويلة، ولم يكن الفريق الأول هو الأهم بالنسبة لي".

وأكد مدرب ليفربول السابق أنه لعب دورا في إقناع رودي فولر بالاستمرار في منصبه كمدير رياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأضاف: "إذا استمر فولر، ستكون خطوة مفيدة، لأنه شخص على دراية تامة بكل التفاصيل".

وتابع: "فولر يملك خبرات عريضة في كرة القدم، وخاصة خلال عمله في الاتحاد الألماني لكرة القدم، بينما لا أملك نفس خبراته إذا أصبحت مدربا للمنتخب، لأنني لم أكن لاعبا دوليا أو مدربا لأي منتخب".

فولر يقرر تجديد عقده مع الاتحاد الألماني

في السياق، قرر رودي فولر المدير الرياضي بالمنتخب الألماني، تجديد عقده حتى بطولة أمم أوروبا 2028، وذلك بعدما أجرى محادثات مع يورغن كلوب لتولي منصب المدير الفني للفريق، إلى جانب باقي المسؤولين في الاتحاد.

وقال فولر في حديث لوسائل الإعلام الألمانية، إنه يرغب في المساهمة في إعادة بناء الفريق بعد خروج ألمانيا من كأس العالم مبكرا للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف في تصريحات لصحف "بيلد" و"فرانكفورتر روندشاو" و"زود دويتشه تسايتونغ" ودار نشر "فونكه" ومجلة "كيكر"، إن كلوب أكد له في اتصال هاتفي إمكانية العمل مع المنتخب.

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وأوضح فولر، الذي توج بلقب كأس العالم 1990 مع المنتخب الألماني: "سرعان ما اتضح إمكانية نجاح ذلك، العرض هو ما دفعني إلى الاستمرار".

وأشار إلى أنه تحدث مع بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ونائبه هانز يواكيم فاتسكه، كما تواصل مع أوليفر مينتزلاف، المدير الإداري لشركة "ريد بول"، حيث سيحتاج الأمر إلى فسخ عقد كلوب، الذي يشغل منصب رئيس كرة القدم العالمية بالشركة، وذلك من أجل أن يتمكن مدرب دورتموند وليفربول السابق من تدريب المنتخب.

وقال فاتسكه في تصريحات لقناة "زد دي إف": "أتمنى أن يواصل رودي العمل، لأنه سيقدم عملا رائعا مع يورغن، لا بد من توحيد الجهود".

ومن المتوقع أن يصل فاتسكه، الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي بوروسيا دورتموند ويرتبط بعلاقة وثيقة مع كلوب منذ عملهما معا، إلى أمريكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع نويندورف لإجراء محادثات مع المدرب.

ويعمل كلوب محللا رياضيا لقناة "ماغينتا تي في" خلال المونديال الجاري.

وكان فولر قد تولى منصب المدير الرياضي في أوائل عام 2023 بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات في نسخة قطر 2022، وكان له دور في تعيين ناغلسمان مديرا فنيا خلفا لهانزي فليك.