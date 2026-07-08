"سرقة كروية في وضح النهار".. هكذا تفاعل نجوم العالم مع فوز الأرجنتين على مصر

أثارت مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم عام 2026، والتي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 3-2، موجة واسعة من الجدل، بعدما اعتبر عدد من نجوم كرة القدم السابقين أن بعض القرارات التحكيمية، وعلى رأسها إلغاء هدف مصطفى زيكو، أثرت مباشرة في نتيجة اللقاء.

سرقة في وضح النهار

وكان من أبرز المنتقدين مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو، الذي وصف في تحليله للمباراة ما حدث بأنه "سرقة في وضح النهار، تقنية الفار من المفترض أن تجلب العدالة، لا أن تسبب الارتباك، اليوم بدا الأمر وكأن كل قرار مهم ذهب للأرجنتين".

كما انتقد لاعب منتخب فرنسا الأسبق باتريس إيفرا قرار إلغاء هدف مصر الثاني، قائلا: "لقد سلبوا مصر الهدف الثاني، يستحوذ اللاعب المصري على الكرة ويسجل هدفا رائعا ثم يمكثون دقيقتين لإلغائه".

ومن جانبه، هاجم أسطورة المنتخب الإنجليزي آلان شيرار مجريات اللقاء، معتبرا أن ما حدث لا يخدم العدالة الرياضية، وقال: "مباراة مصر والأرجنتين مسرحية، إذا كان فيفا يريد إهداء لقب كأس العالم لميسي فليمنحها له وليذهب باقي اللاعبين إلى منازلهم".

وبدوره وصف أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز المباراة بأنها واحدة من أسوأ الإدارات التحكيمية التي شاهدها، مؤكدا: "أكبر سرقة كروية رأيتها، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها لم يتم اتخاذ قرار تحكيمي واحد لصالح مصر".

أما جيمي كاراغر أسطورة ليفربول، فأبدى خلال تحليل المباراة استغرابه من طريقة تعامل حكام الفيديو مع اللقطة، وقال: "لو حدثت تلك اللقطة في الدوري الإنجليزي أو الإسباني لما تم العودة للفيديو، ولو تمت العودة لما تم احتسابها خطأ".

واختتم نجم مانشستر يونايتد الأسبق غاري نيفيل في تصريحات له عقب المباراة سلسلة الانتقادات، مشيرا إلى وجود ازدواجية في التعامل مع الحالات التحكيمية، بقوله: "لو سجل هدف زيكو لصالح الأرجنتين، فعلى الأغلب لن يتم إلغاؤه".

وأشعلت هذه التصريحات النقاش عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل الكبير الذي صاحب القرارات التحكيمية خلال المواجهة.