المفاتيح السرية للمونديال.. 8 نجوم يرسمون خريطة ربع النهائي بلغة الأرقام

دخلت منافسات بطولة كأس العالم مرحلة الحسم؛ حيث تتجه الأنظار نحو النجوم القادرين على صنع الفارق وقيادة منتخباتهم الوطنية نحو المجد.

لا يقتصر التأثير هنا على تسجيل الأهداف الفردية فحسب، بل يمتد إلى الأدوار التكتيكية المعقدة، والقدرة على إعادة تشكيل المنظومة الجماعية فوق أرضية الميدان.

يستعرض التحليل الفني التالي، المدعوم بالبيانات الرقمية ومؤشرات الأداء "فوتي" (Futi)، الأوراق الرابحة لأبرز المنتخبات المتنافسة ومفاتيح قوتها التكتيكية.

1. مايكل أوليسي (فرنسا): محرك الآلة الهجومية للديوك

يدخل المنتخب الفرنسي ربع النهائي وهو يواجه تحديا تكتيكيا فريدا؛ فالمنظومة تبدو أقرب إلى "فريق مفكك" تكتيكيا بسبب غياب التناغم التقليدي بين الخطوط؛ حيث يقتصر دور المدافعين الأربعة على الدفاع، والمهاجمين الأربعة على الهجوم، مع ثنائي خط وسط يبذل جهدا بدنيا كبيرا في الجري دون قدرة منتظمة على ربط الدفاع بالهجوم.

في ظل هذا الفصل التكتيكي، يبرز مايكل أوليسي كالعنصر الأهم الذي يمنح فرنسا التوازن المفصلي؛ وببساطة، لن تنجح منظومة الديوك بدونه، وبوجوده يصبحون المرشح الأبرز للقب.

المتعارف عليه في كرة القدم أن زيادة الفاعلية الهجومية تعني التضحية بدقة التمرير أو الجهد الدفاعي، لكن أوليسي يكسر هذه القاعدة تماما وفقا لبيانات منصة فوتي:

ويشارك أوليسي في 11% من مراحل لعب فرنسا (النسبة الأعلى في الفريق)، ومع ذلك يحتل المركز الثاني في معدل الأهداف المتوقعة.

كما يتصدر البطولة بـ 5 تمريرات حاسمة، وبلغت دقة تمريراته 83% بالرغم من أنه يقود الصبغة الهجومية ويتصدر الفريق بـ 32 تمريرة متقدمة.

إلى جانب ذلك، يحتل المرتبة الثانية في الفريق من حيث التدخلات الدفاعية في نصف ملعب الخصم، وفي الوقت نفسه يتصدر فرنسا في المراوغات المتقدمة الناجحة.

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الرؤية الفنية: يجمع أوليسي بين جودة التمرير والقدرة العالية على التسديد، فهو مهاجم عالمي يلمس الكرة بكثرة ويفقدها نادرا كأفضل لاعبي الوسط.

الخلاصة التكتيكية: بينما تنشغل كافة المنتخبات بكيفية إيقاف خطورة كيليان مبابي، فإن المفتاح الحقيقي لإيقاف خطورة فرنسا ومبابي يبدأ أولا بتعطيل مايكل أوليسي، لأنه المحرك الخفي الذي يضاعف أداء الفريق على جميع المستويات.

2. أشرف حكيمي (المغرب): التوازن الدفاعي والهجومي

أمام المواجهة المرتقبة بين المغرب وفرنسا، تبرز المعركة الثنائية المنتظرة بين أشرف حكيمي وكيليان مبابي.

القراءة التكتيكية: بالرغم من صعوبة تحييد خطورة لاعب بحجم مبابي بشكل مطلق، أو التفوق عليه في كافة الإحصائيات الفردية خلال الـ 90 دقيقة، إلا أن حكيمي يظل الخيار الأوحد عالميا القادر على مجاراة مبابي بدنيا وفنيا.

القيمة المضافة: يمتلك حكيمي ميزة فريدة تتمثل في قدرته الاستثنائية على تأدية الواجب الدفاعي الصارم ضد جبهة فرنسا اليسرى، دون خسارة فاعليته الهجومية الكبيرة في الثلث الأخير من الملعب، مما يجعله الركيزة الأساسية التي يمكن لأسود الأطلس بناء إستراتيجيتهم عليها لتحقيق المفاجأة.

3. إيرلينغ هالاند (النرويج): المرن تكتيكيا والمدمر للمساحات

يمثل إيرلينغ هالاند (25 عاما) النموذج الحي للمهاجم العصري الفتاك، وتثبت الأرقام أنه يتجاوز كونه مجرد هداف تقليدي.

الكفاءة الرقمية مقابل الاستحواذ: بالرغم من أن هالاند يشارك في 4% فقط من مراحل لعب النرويج (أكمل 35 تمريرة فقط)، إلا أنه يصنف ضمن أفضل 1% عالميا من حيث القيمة المستحدثة من التسديدات واستلام التمريرات.

الحسم الهجومي: سدد هالاند 18 تسديدة (مبتعدا بفارق كبير عن أقرب زملائه)، ومسجلا معدل أهداف متوقعة بلغ 4.9، مقارنة بـ 1.0 لزميله مارتن أوديغارد.

المرونة التكتيكية: تكمن عبقرية هالاند في منح النرويج القدرة على تطبيق أي أسلوب لعب؛ فبعد أن دمر الدفاعات في الهجمات المرتدة، نجح في كسر التكتل الدفاعي للبرازيل في دور الـ 16 بهدفين حاسمين عندما أُجبرت النرويج على الاستحواذ.

4. جود بيلينغهام (إنجلترا): المحرك الخفي والركيزة التكتيكية الأولى

بينما يرى البعض هاري كين كأفضل لاعب، يثبت جود بيلينغهام أنه اللاعب الأهم والأكثر تكاملاً في تشكيلة المنتخب الإنجليزي.

القوة الخارقة (التحرك بدون كرة): يُصنف بيلينغهام ضمن أفضل 1% عالميا في التمريرات المستلمة. وتجلت هذه الميزة في هدفه ضد المكسيك، حيث قطع مسافة 40 ياردة متفوقا على 5 مدافعين للوصول إلى منطقة الجزاء فور بدء بوكايو ساكا للمراوغة.

كسر التحفظ الإنجليزي: يعتمد المنتخب الإنجليزي عادة على أسلوب استحواذ تحفظي، وتُعد انطلاقات بيلينغهام الطولية من العمق هي المخاطرة التكتيكية الأساسية التي تفكك دفاعات الخصوم وتصنع الأهداف.

الشمولية الرقمية:

يتصدر لاعبي إنجلترا بـ 58 مرحلة ناجحة.

تلقى 37 تمريرة متقدمة (رقم قياسي في الفريق)، مما يمنح كين الحرية للتراجع للخلف.

يتصدر الفريق في عدد اللمسات داخل الثلث الهجومي، والمراوغات الناجحة.

أدوار دفاعية قوية: يحتل المركز الثالث في التدخلات في النصف الهجومي، والسادس في النصف الدفاعي.

5. لامين جمال (إسبانيا): محول "الاستحواذ المطلق" إلى أهداف

يعيش المنتخب الإسباني حالة من السيطرة القياسية؛ حيث سجل الفريق 2944 لمسة في الثلث الهجومي خلال 5 مباريات، وهو رقم يعكس جينات الاستحواذ التاريخية للكرة الإسبانية.

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هندسة المراوغة: يصنف جمال ضمن أفضل 1% عالميا في قيمة المراوغة وحمل الكرة وفقا لإحصائيات "فوتي".

المعضلة التكتيكية: بالرغم من مهارته العالية في الاختراق، يواجه جمال أزمة في الفعالية الفردية خلال المونديال الحالي؛ حيث يقع في المرتبة 56 في استقبال التسديدات والمرتبة 22 في صناعتها. واكتفى حتى الآن بتسجيل هدف واحد وصناعة 5 فرص، وهو ما يفرض على إسبانيا إيجاد توليفة لترجمة مراوغات جمال إلى نتاج تهديفي ملموس.

6. جيريمي دوكو (بلجيكا): الورقة الرابحة لكسر التوقعات

تخوض بلجيكا ربع النهائي كأحد أقل الفرق حظوظاً بنسبة صعود لا تتعدى 26% أمام إسبانيا، ومع ذلك، يظل جيريمي دوكو (24 عاما) السلاح الفوضوي القادر على قلب الموازين.

التناقض بين النادي والمنتخب: لم يقدم دوكو الكثير في الدقائق التي لعبها في البطولة (شارك أساسياً في 3 مباريات من أصل 5، بمعدل أهداف وتمريرات متوقعة منخفض بلغ 0.2).

القيمة السوقية والفنية: بالرغم من خفوته الدولي، يُصنف دوكو كـ أفضل لاعب في العالم في حمل الكرة متقدماً بـ 238 حملة متقدمة في البريميرليغ الموسم الماضي رفقة مانشستر سيتي، وصُنف رابع أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلف هالاند وريان شرقي وبرونو فرنانديز.

التأثير المتوقع: إذا نجح المدرب في استغلال ميزة دوكو في تحويل حمل الكرة إلى تمريرات حاسمة (8.2 تمريرة متوقعة في إنجلترا)، فإنه سيكون القوة الدافعة لبلجيكا في الدقائق الأخيرة من المباريات المعقدة.

7. ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين): تحرير ليونيل ميسي

لا خلاف على أن ليونيل ميسي هو المحور الإستراتيجي للأرجنتين (ضمن أعلى 1% عالميا في القيمة المضافة للاستحواذ، ومتصدر الأهداف والتمريرات المتوقعة بالبطولة). ولكن، التطور التكتيكي للأرجنتين يعتمد على منظومة الدعم الخلفي.

فلسفة سكالوني الجديدة: يرفض المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على الأجنحة التقليدية، مما يجبر الفريق على التدرج بالكرة عبر عمق الملعب بكثافة عددية وبدنية عالية لتوفير الجهد البدني لميسي.

مفتاح البناء الخفي: يبرز هنا دور قلب الدفاع ليساندرو مارتينيز؛ حيث يعد المحرك الأساسي لبناء اللعب من الخلف، وأكمل 31 تمريرة متقدمة (الأعلى في الفريق بعد ميسي)، وصنع هدف الافتتاح ضد كاب فيردي.

التوازن الدفاعي: نظراً لإعفاء ميسي من الأدوار الدفاعية، يقوم مارتينيز بعبء بدني مضاعف؛ إذ يحتل المرتبة الثانية في الفريق من حيث التدخلات الدفاعية المستردة في الثلث الهجومي.

8. غريغور كوبيل (سويسرا): جدار برلين المونديالي

تدخل سويسرا ربع النهائي أمام الأرجنتين وهي الطرف الأضعف نظريا، مما يضع ثقلا إستراتيجيا كاملا على حارس المرمى غريغور كوبيل.

الإحصائيات التاريخية: يملك كوبيل سجلا مرعبا في حراسة المرمى؛ فخلال 5 سنوات مع بوروسيا دورتموند، كان من المتوقع أن تستقبل شباكه 199.5 هدفا بناء على جودة التسديدات، لكنه لم يستقبل سوى 181 هدفا (بفارق إنقاذ بلغ 19 هدفا فوق المعدل، وهو الرقم الأعلى في البوندسليغا).