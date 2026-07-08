بسبب ترمب.. مشرعون أوروبيون يحشدون لفتح تحقيق ضد إنفانتينو

يسعى عشرات المشرعين الأوروبيين إلى حشد الدعم لفتح تحقيق في البرلمان الأوروبي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، بشأن تورطه في قرار السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون باللعب رغم حصوله على بطاقة حمراء سابقة.

وتلقى بالوغون بطاقة حمراء خلال فوز الولايات المتحدة (2-0) على البوسنة والهرسك في 1 يوليو/تموز الجاري بدور الـ32 لبطولة كأس العالم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما كان سيحرمه من المشاركة في المباراة التالية للمنتخب الأمريكي أمام بلجيكا، إلا أن فيفا رفع إيقافه عن المباراة التي أقيمت، فجر الثلاثاء، بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدى إنفانتينو لصالح المهاجم البالغ من العمر 25 عاما.

فبعد مكالمة هاتفية بين ترمب وإنفانتينو، قررت لجنة الانضباط في فيفا تعليق العقوبة لمدة عام.

وصرح إنفانتينو بأنه لم يكن له أي دور في قرار لجنة الانضباط، التي فرضت غرامة مالية على بالوغون قدرها 40 ألف دولار، وهي غرامة يمكن أن يدفعها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي باري أندروز ولارا وولترز ونيلز فوغلسانغ في بيان مشترك إن قرار فيفا بـ"تغيير قاعدة الإيقافات بسبب البطاقة الحمراء في منتصف البطولة يعد عارا وتشويها للعدالة".

وجاء في البيان: "مرة أخرى، رأينا إنفانتينو وفيفا يستسلمان لمطالب إدارة ترمب".

وطالب المشرعون الاتحادات الوطنية لكرة القدم في دول الاتحاد الأوروبي بمطالبة لجنة الأخلاقيات في فيفا بالتحقيق مع إنفانتينو، وما إذا كان ضغط إدارة ترمب قد ساهم في رفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي، بالإضافة إلى "انتهاكات أخرى محتملة للحياد السياسي"، مثل منح رئيس الولايات المتحدة جائزة فيفا للسلام.

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وأفاد المشرعون بأن 35 زميلا لهم قاموا بالتوقيع على الرسالة حتى الآن، حيث قالوا: "يكمن جمال الرياضة في أنها تقوم على قواعد نزيهة وشفافة. عندما يسمح إنفانتينو للضغوط السياسية بتحديد من يتم السماح له باللعب، فإن هذا الشعور بالعدالة يتلاشى تماما".

ودفع قرار فيفا قادة كرة القدم إلى التشكيك في نزاهة بطولة كأس العالم، حيث ذكر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن فيفا "تجاوز الخط الأحمر"، كما تقدم اتحاد الكرة البلجيكي بطعن في أهلية بالوغون للمشاركة مع المنتخب الأمريكي.